Wolfsburg. In Wolfsburg hat ein Unbekannter eine EC-Karte entwendet und 1880 Euro abgehoben. An der Heinrich-Nordhoff-Straße wurde ein Golf gestohlen.

Polizei Wolfsburg Rentner in Wolfsburg wird EC-Karte geklaut – Polizei sucht Täter

Die Polizei fahndet nach einem Täter, der einem 87-Jährigen in Wolfsburg im September die EC-Karte geklaut hat. Der Unbekannte hob noch am selben Tag 1880 Euro ab, berichtet die Polizei. Die Ermittler der Polizei suchen mit der Bildaufzeichnung des Geldautomaten jetzt nach dem Täter.

Die Tat ereignete sich am 30. September gegen 11.20 Uhr auf der Schillerstraße. Der Dieb rempelte den Rentner zunächst an und beschmutzte dessen Kleidung mit Kaffee. Anschließend entschuldigte sich der Täter und reinigte die Hose des Seniors.

Währenddessen entwendete der Unbekannte die EC-Karte des älteren Herrn, der diese in seiner Hosentasche aufbewahrte. Als der 87-Jährige den Verlust merkte, hatte der Täter bereits insgesamt 1880 an vier Geldautomaten abgehoben.

Die Polizei hofft auf Hinweise

Der Dieb war männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt und hatte eine große Stirnglatze. Er trug eine dunkle Brille und war zur Tatzeit mit einem blauen Hemd und einer dunklen Trench Coat-Jacke mit zwei großen Brusttaschen bekleidet.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen den unbekannten EC-Betrüger erkennen und bitte um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Unbekannte klauen Golf – 15.000 Euro Schaden

Ein weißer Golf mit schwarzen Felgen wurde in Wolfsburg zwischen Dienstagnachmittag, 30. November, und Mittwochnachmittag, 1. Dezember, VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße gestohlen. Der drei Jahre alte Golf VII R-Line stand in Höhe des Eingangs Tor 17. Dem Eigentümer ist ein Schaden von 15.000 Euro entstanden.

Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

