Neue Corona-Regeln für Wolfsburgs Schulen und Kitas

Wolfsburg. Es geht um die Test- und Quarantäneverfahren an Schulen, Kita und Familiennestern in Wolfsburg. Je nach Schulform gelten andere Regeln.

Die Stadt hat aktualisierte Test- und Quarantäneverfahren für die Wolfsburger Schulen, Kitas und Familiennester veröffentlicht.

Für die Schulen gilt: Ist ein Selbsttest bei einem Kind positiv, müssen die Eltern dies an die Schule melden und das Kind zu Hause behalten. Die Folge ist eine tägliche Selbsttestung an den fünf folgenden Tagen aller anderen Kinder der Lerngruppe zu Hause. Sind die Selbsttests negativ und die Kinder symptomlos, dürfen sie weiter in die Schule gehen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Je nach Schulform unterscheiden sich die Regeln

Ist der verpflichtende PCR-Test des zuvor positiv getesteten Kindes negativ, werden die täglichen Testungen der Lerngruppe beendet. Ist der PCR-Test jedoch positiv, wird die tägliche Testung (zu Hause) der Kinder der Lerngruppe für fünf Tage fortgeführt. Ergibt sich kein weiterer Corona-Fall, wird danach wieder zum normalen Testrhythmus zurückgekehrt. Ergeben sich mehrere weitere Corona-Fälle, beginnt der tägliche Testzeitraum von fünf Tagen erneut von vorne.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Je nach Schulform wird nun auf eine bestimmte Anzahl von Corona-Fällen in einem zeitlichen Zusammenhang in einer Lerngruppe reagiert. So ist das Vorgehen in einer Förderschule beispielsweise ein anderes als in einer Grundschule oder auf einem Gymnasium. Die Übersicht, was wo gilt, findet sich im Internet auf der städtischen Seite www.wolfsburg.de.

Auch zwischen Kitas und Kindergärten wird unterschieden

In Kita und Großfamiliennestern gibt es für alle Fachkräfte konkrete Vorgaben für regelmäßige und verpflichtende Tests. Für den Fall, dass eine „Häufung“ an Infektionen in einer Einrichtung vorkommt, wurde das Vorgehen aktualisiert. So führen in Großfamiliennestern zwei positive PCR-Tests in der Einrichtung zur Gruppenschließung, in Krippen passiert das bei zwei positiven PCR-Tests in einer und pro Gruppe, und in Kindergärten ist das bei drei positiven PCR-Tests in einer Gruppe der Fall.

Aufgrund der kleineren Betreuungssettings in der Kindertagespflege finden nur im Einzelfall Quarantäne- und Absonderungsanordnungen statt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de