Ungestümer Gast: Wolfsburgern läuft Wildkatze zu

Einen sehr seltenen Gast hat eine Familie aus Wendschott fünf Tage lang beherbergt. Die Kinder von Michael Scharnbach hatten draußen bei ihren Kaninchen und Meerschweinchen eine kleine Katze entdeckt. Eine Wildkatze, um genau zu sein. Der naturversierte Vater zögerte lange, entschied sich am Samstagabend aber angesichts von Schnee, Wind und Kälte, das apathische Jungtier ins Haus zu holen.

Die Scharnbachs wohnen direkt am Feuchtgebiet Drömling. Am vergangenen Freitag bemerkten die Kinder beim Kaninchenfüttern unter dem Vordach im Garten zum ersten Mal die Katze. „Sie haben sich nichts dabei gedacht und sich gefreut“, erzählt Michael Scharnbach. Am Samstag schickte der Nachwuchs ihm ein Foto mit dem Tier auf dem Arm – und der Jäger machte große Augen: Für ihn sah die Katze ganz nach einer Wildkatze aus. Aber wie konnte die nur so zutraulich sein?

Nachdem er die Fellnase selbst in Augenschein genommen hatte, war der Wolfsburger sich relativ sicher, dass es sich um eine junge Wildkatze handelte. Die Zutraulichkeit hatte sich als Apathie entpuppt: Das Tier war abgemagert, voller Parasiten und kauerte reglos auf dem Boden.

Katzenfutter erweckt das apathische Wildkätzchen wieder zum Leben

Der Wendschotter war hin und hergerissen. Vielleicht würde die Mutter ja noch kommen. Doch angesichts des Wetters fiel am Abend die Entscheidung: „Ich habe sie reingeholt und die Zecken entfernt, obwohl sie sich gewehrt hat wie ein kleiner Teufel.“

An einem ruhigen Platz im Büro und nach dem ausgiebigen Verzehr von Katzenfutter, das Wildkatzen eigentlich nicht bekommt, erholte sich der kleine Gast recht fix. Das Kätzchen fauchte, knurrte und sprang herum, wenn man sich ihm näherte. Hühnerherzen und rohes Wildfleisch ließ es eher links liegen.

Wildkatze aus Wendschott wird im Artenschutzzentrum Leiferde aufgepäppelt

Am Donnerstag ist der ungestüme Gast nun ausgezogen: Michael Scharnbach und die Kinder brachten das Wildkätzchen ins Artenschutzzentrum Leiferde. „Mir war wichtig, dass es wieder ausgewildert wird“, sagt der Wendschotter. Wichtig ist dem Jäger auch darauf hinzuweisen, dass man in Wald und Feld niemals junge Wildkatzen mitnehmen sollte. Und bei Zweifeln besser erst einmal den BUND oder einen Jäger anruft, um kundigen Rat einzuholen.

