Mörse. Die Unbekannten stiegen über das Dach in den Kiosk im Wolfsburger Ortsteil Mörse ein. Sie öffneten mit Gewalt einen Tresor.

Polizei Einbrecher verlassen in Mörser Kiosk Spur der Verwüstung

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in einen Kiosk im Mörser Feldscheunenweg ein – und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Die Polizei Wolfsburg schätzt den Schaden auf eine vier- bis fünfstellige Summe.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren die Täter zwischen Dienstag, 18.50 Uhr, und Mittwoch, 6.55, Uhr über den rückwärtigen Bereich auf das Dach des Kiosks gelangt. Hier beseitigten sie gewaltsam Teile der Dacheindeckung und stiegen durch das entstandene Loch in die Räume. Ein Tresor wurde mittels brachialer Gewalt geöffnet, wie die Polizei schildert. Darin befindliche Briefmarken sowie Bargeld in einer noch zu ermittelnder Höhe wurde entwendet. Anschließend verließen die Täter den Ort des Geschehens und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten, insbesondere Hundebesitzer oder Autofahrer, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an das 2. Fachkommissariat unter der Rufnummer (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de