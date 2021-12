E-Mobilität VW-Immobilien baut E-Ladenetz in Wolfsburg weiter aus

Ulrich Sörgel (Leiter Wohnimmobilien), Meno Requardt (Sprecher der VWI-Geschäftsführung) und Bernd Lickfett (Leiter Kundenservice) vor den neuen Ladesäulen in Fallersleben (von links).

Fallersleben. Die neuesten Ladesäulen für E-Fahrzeuge stehen in der Straße Lange Stücke in Fallersleben. 2022 sollen weitere Ladepunkte in Wolfsburg folgen.