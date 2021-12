Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Autostadt schließt früher

Der Weihnachtsmarkt in der Autostadt Wolfsburg muss wegen der Corona-Verordnung der Landesregierung bereits am 23. Dezember schließen.

Eigentlich sollte der Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Autostadt bis zum 28. Dezember geöffnet sein. Doch die sogenannte Weihnachtsruhe, die die niedersächsische Landesregierung verordnet hat, sorgt dafür, dass der Markt früher schließen muss. Nun ist bereits am Donnerstag, 23. Dezember, Feierabend.

„Aufgrund der aktuellen niedersächsischen Landesverordnung vom 14. Dezember und der dadurch ab 24. Dezember geltenden Warnstufe 3 schließt die Autostadt ihren Wintermarkt inklusive Eisfläche und Schneewelt am Abend des 23. Dezember“, heißt es in der Mitteilung der Autostadt.

Bis zum 23. Dezember sind alle Attraktionen offen

Bis dahin könnten Besucher jedoch noch alle Attraktionen, den Wintermarkt, die Eisfläche und die Schneewelt besuchen. Weiterhin gilt für einen Besuch die 2Gplus-Regel, zudem muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Durch die neue niedersächsische Verordnung schließt nicht nur der Weihnachtsmarkt früher, auch die Autostadt bleibt an mehr Tagen geschlossen. Neben den traditionellen Schließtagen am 24. und 31. Dezember bleibt sie auch am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Die Restaurants sind mit veränderten Öffnungszeiten am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar geöffnet.

Ab dem 3. Januar öffnet die Autostadt regulär wieder

Vom 27. bis 30. Dezember sowie am 2. Januar ist die Autostadt mit einem eingeschränkten Angebot von 10 bis 18 Uhr zugänglich: Geöffnet haben ausschließlich der Metropol-Shop, das Zeithaus sowie vorab gebuchte Bildungs- und Fahrsicherheitsangebote. Alle Attraktionen inklusive der Pavillons und der Konzernwelt sind dann wieder ab dem 3. Januar regulär von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

red

