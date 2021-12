Kriminalität Anwohner durch Geldautomat-Sprengung in Wolfsburg aufgeschreckt

Der rechte der beiden Geldautomaten im Vorraum der Sparkasse in Detmerode wurde gesprengt, der Überweisungsautomat stürzte um.

Wolfsburg. Mitten in der Nacht gibt es in der Detmeroder Sparkasse einen lauten Knall. Möglicherweise fuhren die potenziellen Täter in einem dunklen PKW davon.