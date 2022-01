Westhagen: Graue Limousine rammt zwei Autos und fährt weiter

Wolfsburg. An den beiden Wagen entstand hoher Sachschaden, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt. Der Vorfall ereignete sich an Neujahr in der Jenaer Straße.

Ein Autofahrer hat in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen zwei parkende Wagen beschädigt und beging anschließend Fahrerflucht. An den Autos entstand hoher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.

Am frühen Neujahrsmorgen hatten gleich drei Zeugen in ihren Wohnungen laute Motorgeräusche und kurze Zeit später einen lauten Knall vernommen. Als sie aus ihren Fenstern schauten, sahen sie eine graue oder anthrazitfarbene Limousine, die offenbar in den in einer Parkbucht stehenden Audi gefahren war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, beschleunigte der Unfallfahrer und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dresdener Ring.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Audi durch die Wucht des Aufpralls auf einen neben ihm parkenden Daihatsu geschoben wurde, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Vermutlich ist die unfallverursachende Limousine ebenfalls beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de