Wolfsburger gewinnt mehr als 2,5 Millionen Euro im Lotto

Wolfsburg. Neues Jahr, neues Glück: Ein Lotto-Spieler kann sich zum Jahresstart über eine stolze Gewinnsumme freuen. Den Spielschein gab er in Wolfsburg ab.

Glücklicher Start ins neue Jahr für zwei Menschen aus Niedersachsen: Bei der Lotto-Ziehung am Neujahrssamstag, 1. Januar 2022, setzten sie mit der Zahlenkombination 10,13,14,15,16 und 24 alle sechs Kreuze auf ihren Spielscheinen richtig.

Wie es in einer Mitteilung von Lotto Niedersachsen heißt, erhalten die unbekannten Gewinner nun je 2.572.452,20 Euro. Lediglich die korrekte Superzahl fehlte, um den Jackpot zu knacken. Unter den glücklichen Millionären ist auch eine Person aus Wolfsburg, die den Spielschein in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Stadtgebiet abgegeben hat. Auch das Kreuz für die Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel 77 hatte der Spielteilnehmer gesetzt.

Weiterer Millionen-Gewinner kommt aus dem Landkreis Nienburg

Dem Neu-Millionär aus dem Landkreis Nienburg/Weser brachte das Systemspiel bei Lotto viel Glück: Dieser spielte in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen mit seiner Kundenkarte dreimal das Vollsystem 008. Er tippte also statt der üblichen sechs Zahlen acht, aus denen alle rechnerisch möglichen Sechser-Kombinationen gebildet wurden.

28 Gewinnen im Jahr 2021 in Niedersachsen in Millionenhöhe

Da der Jackpot nicht geknackt wurde, steigt dieser bei der nächsten Ziehung auf etwa 37 Millionen Euro an, heißt es in der Mitteilung weiter. Insgesamt erzielten im Jahr 2021 120 Niedersachsen einen Hochgewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen – 28 davon in Millionenhöhe.

