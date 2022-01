Autos kollidieren in Fallersleben, Verursacher flüchtet

Fallersleben. Zwei Autos sind am Donnerstagmorgen in Fallersleben kollidiert. Die Polizei sucht nach dem Verursacher, denn der fuhr nach dem Unfall davon.

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen, 7.20 Uhr, auf der Straße Hofekamp in Fallersleben ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 63 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Peine mit seinem schwarzen Volvo V50 die Straße Hofekamp in Richtung der Straße Hinterm Hagen.

Aus der der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße kommend missachtete ein Fahrzeugführer in seinem silbernen Auto – vermutlich ein VW Golf 4, die Vorfahrt des Volvo und bog auf die Straße Hofekamp ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, doch anstatt sich um den entstandenen Schaden und den Austausch der Personalien zu kümmern, setzte der Fahrer des silbernen Autos seine Fahrt fort.

Nach Unfall Hinweise auf silbernes Auto erbeten

Da zu dieser Tageszeit die Straßen Hofekamp und in der Folge Hinterm Hagen schon stark frequentiert seien, hoffe die Polizei darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen silbernen Pkw geben können. Hinweise werden von der Polizeistation in Fallersleben oder unter (05361) 4646-0 entgegengenommen.

red

