Projekt des Hospizvereins Warten auf Bauwetter für Hospiz-Neubau in Heiligendorf

So soll das Hospiz in Heiligendorf auf der Terrassenseite aussehen.

Wolfsburg. Der Hospizverein will im Baugebiet „Krummer Morgen“ so bald wie möglich loslegen. Die Baugenehmigung ist in Sicht. Ende 2023 soll alles fertig sein.