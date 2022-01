Betrunkener tritt Tür einer 84-jährigen Wolfsburgerin ein

Wolfsburg. Der Mann wollte Geld von der Seniorin, die ihn anschrie und die Polizei alarmiert. In der Goethestraße wurde in eine Boutique eingebrochen.

Ein offenbar betrunkener Mann ist mit Gewalt in die Wohnung einer 84-jährigen Frau in der Wolfsburger Schillerstraße eingebrochen. Er hatte die Tür eingetreten und wollte Geld von der Seniorin, flüchtete dann aber mit leeren Händen.

Am Sonntag gegen 16.55 Uhr hatte der Mann zunächst mehrfach bei der 84-Jährigen geklingelt. Erst an der Haustür des Mehrfamilienhauses, dann direkt an der Wohnungstür. Als die Frau nicht öffnete, krachte es mehrfach an der Tür, wie sie der Polizei schilderte. Als sie nachschaute, was die Geräusche verursacht hatte, stand ein wildfremder Mensch in ihrer Wohnung.

Der Unbekannte forderte die Seniorin auf, ihm Geld zu geben. Die Rentnerin schrie den scheinbar stark alkoholisierten Mann an, dass sie kein Geld habe und die Polizei alarmieren würde. Daraufhin verließ dieser die Wohnung und flüchtete. Die ältere Dame erholte sie sich nur langsam von dem Schreck, benötigte aber keine ärztliche Versorgung und wurde in die Obhut von Verwandten übergeben, so die Polizei.

Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen Mann mit schwarzer Jacke und gleichfarbener Mütze. Die Polizei hofft darauf, dass er Mitbewohnern, Nachbarn oder Passanten aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

Einbruch in Boutique in der Goethestraße

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 22.05 Uhr, in eine Boutique in der Goethestraße eingebrochen. Dabei haben sie nach ersten Schätzungen einen Schaden verursacht, der sich im mittleren vierstelligen Bereich beläuft.

Nach ersten polizeilichen Feststellungen waren die Täter über den rückwärtigen Hauseingang ins Gebäude gelangt. Über eine gewaltsam geöffnete Nebentür verschafften sie sich anschließend Zugang zu den Räumen. Dort erbeuteten die Unbekannten die Ladenkasse und mehrere Bekleidungsstücke. Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Aktivitäten beobachtet haben und bitten um Hinweise an die oben stehende Nummer.

