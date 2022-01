Ehmen: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus

Die Polizei Wolfsburg sucht Unbekannte, die in Ehmen in ein Wohnhaus eingebrochen sind.

Der Besitzer war nur 90 Minuten nicht zu Hause. Das nutzten Einbrecher aus, um sein Haus in der Straße Im Rohlande im Wolfsburger Ortsteil Ehmen nach lohnenswerter Beute zu durchwühlen.

Bereits am Freitagabend waren Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr in das Wohnhaus eingestiegen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Wie hoch der dabei angerichtete Schaden ist, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen der Polizei Wolfsburg.

Die Unbekannten nutzten dabei die 90-minütige Abwesenheit des Hausbesitzers aus, um über den rückwärtigen Bereich an das Wohnhaus zu gelangen. Hier zerstörten sie die Glaseinfassung der Terrassentür und konnten so das Innere des Hauses betreten. Danach durchsuchten sie verschiedene Räume im gesamten Haus. Als sie genügend Beute gemacht hatten, verschwanden sie in der Dunkelheit.

Da die Täter bei ihrer Tatausführung sehr geräuschvoll vorgegangen sind, erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Nachbarn, Anwohnern oder Passanten. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

