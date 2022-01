Rückschau auf Großbrand Vor einem Jahr: verheerendes Feuer in der Fallersleber Altstadt

Am späten Abend des 22. Januar 2021 brach im indischen Restaurant im linken Teil des Fachwerkhauses das verheerende Feuer aus, Flammen schlugen aus den Fenstern und fraßen sich innerhalb kürzester Zeit durch bis ins Dach. Das Gebäude stürzte teilweise in sich zusammen und musste später abgerissen werden. Für einen Wiederaufbau auf der Brand-Brache gibt es bereits eine Baugenehmigung.

Fallersleben. 15 Menschen verloren am 22. Januar 2021 ihre Wohnungen in dem jahrhundertealten Fachwerkhaus in der Bahnhofstraße 29. Ein Rück- und Ausblick.