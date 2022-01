Wolfsburg. Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg bleibt trotz der Anschläge in Detmerode und Ehmen für ihren Kundenstamm der betroffenen Filialen erreichbar.

Als erstes wüteten die Geldautomaten-Sprenger kurz vor Weihnachten in der Sparkassen-Filiale am Detmeroder Markt. Dort wird das Angebot per Termin-Vergabe teilweise wieder hochgefahren.

Nach Sprengstoff-Anschlägen Beratung trotz Automaten-Sprengungen in Wolfsburg gesichert

Mittlerweile die zweite Automatensprengung binnen vier Wochen: Nach der Filiale Detmerode kam es in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar zu einem Anschlag auf die Filiale Ehmen. Diese diente wiederum bis dato als Ausweichquartier für persönliche Beratungsgespräche der Detmeroder Kundinnen und Kunden, die seit Weihnachten auf die Dienstleistung der Sparkasse vor Ort verzichten mussten, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. In beiden Filialen sollen nun aber wieder persönliche Beratungsgespräche möglich sein.

Persönliche Beratung und Schließfach-Zugang in Detmerode sichergestellt

„Sowohl das persönliche Beratungsgespräch als auch der Zugang zu den Schließfächern in Detmerode ist weiterhin sichergestellt“, teilt Sparkassen-Sprecher Eike Fromhage mit: Kundinnen und Kunden der Filiale in Detmerode könnten ganz einfach einen Termin über das Dialog-Center der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unter (05371) 814-99999 anfragen.

Mittels eines Rückrufes werde dann ein für beide Seiten passender Termin abgestimmt. Die persönliche Beratung sowie das Aufsuchen der Schließfächer finde abgestimmt auf die laufenden Bauarbeiten wieder vor Ort statt.

Gleiches Prozedere in Ehmen – aber noch kein Bargeld in betroffenen Filialen

„Für die Filiale Ehmen gilt gleiches Prozedere. Nach dem Hinterlassen einer Telefonnotiz über das Dialog-Center nehmen die Beraterinnen und Berater Kontakt auf und vereinbaren einen gemeinsamen Termin“, erklärt der Sprecher die Vorgehensweise. Der Termin könne weiterhin in Ehmen stattfinden – hierfür sei der Personaleingang zu nutzen.

Abschließend weist der Sprecher allerdings darauf hin, dass eine Bargeldversorgung – am Schalter oder am Automaten – an beiden Standorten aktuell noch nicht wieder angeboten werden kann.

