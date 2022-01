Corona-Impfzentrum im Wolfsburger Congress-Park ab Ende März

Die Stadt Wolfsburg wird neben dem Impfzentrum in der City-Galerie ein zweites stationäres Impfzentrum einrichten: Standort wird voraussichtlich ab Ende März die sogenannte „Blackbox“ im Congress-Park sein, wie die Stadt mitteilt. „Die Impfung ist und bleibt das wirksamste Mittel in der Bewältigung der Pandemie“, verdeutlicht Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Die hohen Impfquoten der Stadt Wolfsburg, die über den Quoten des Landes und des Bundes liegen, zeigen, dass die Wolfsburger Bevölkerung das vorhandene Impfangebot gut annimmt.“

Im Impfzentrum in der City-Galerie können 500 bis 600 Impfungen pro Tag stattfinden

Das erweiterte Angebot steht auch in Zusammenhang der Vorbereitung auf eine mögliche vierte empfohlene Corona-Impfung. Im Impfzentrum in der City-Galerie können nach Angaben der Stadt aktuell 500 bis 600 Impfungen pro Tag als Unterstützung zu den Impfungen bei den Hausärzten stattfinden – bei einer vierten Impfung reichten diese Kapazitäten perspektivisch jedoch nicht aus. Darauf reagiere die Stadt Wolfsburg bereits jetzt. „Bei einer zusätzlichen vierten Impfung wird der bereits geimpfte Teil der Wolfsburger Bevölkerung – also rund 80 Prozent – diese Impfung wohl zeitnah in Anspruch nehmen können und wollen. Dies dürfte durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte alleine nicht binnen kurzer Zeit zu bewältigen sein“, verdeutlicht Monika Müller, Gesundheitsdezernentin der Stadt Wolfsburg, und ergänzt: „Der Bedarf für die Erweiterung des öffentlichen Impfangebotes in Wolfsburg ist daher aktuell anzunehmen.“

Impfzentrum im Congress-Park soll zunächst bis zum Ende des Jahres betrieben werden

Im neuen Impfzentrum im Congress-Park könnten dann bis zu 1000 Impfungen pro Tag verabreicht werden. Derzeit laufen, so die Stadt, die Planungen für den Umbau der „Blackbox“, der zeitnah starten soll. Voraussichtlich Ende März sollen die ersten Impfungen verabreicht werden können; nach derzeitigen Stand werde mit einer Zulassung des neuen Impfstoffes gegen die Virusmutante Omikron im April gerechnet. Geplant sei, das Impfzentrum im Congress-Park zunächst bis zum Ende des Jahres zu betreiben.

red

