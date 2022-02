Dreiste Taschendiebe bestehlen Seniorinnen in Wolfsburg

Wolfsburg. Die Diebe nehmen zwei Geldbörsen und ein Handy mit. In einem Keller in Westhagen bricht am Donnerstagabend ein Brand aus.

Bislang unbekannte Taschendiebe haben am Donnerstagmittag in Wolfsburg zwei Seniorinnen im Alter von 67 und 78 Jahren beim Einkaufen bestohlen. Täterbeschreibungen liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Zur Mittagszeit ging die 67-jährige Wolfsburgerin in einen Discounter an der Breslauer Straße. In dem Geschäft verwickelte sie ein bisher unbekannter Mann in ein Gespräch. Wie sich später herausstellte, nutzte ein Mittäter die Situation aus und entwendete die Geldbörse und das Handy der älteren Dame aus ihrem Rucksack.

Einige Minuten später wurde eine 78 Jahre alte Frau in einem Geschäft an der Laagbergstraße bestohlen. Die Seniorin kaufte mit ihrem Rollator ein und hatte das Portemonnaie in einem Korb abgelegt. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihres Portemonnaies fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei unbekannte Männer von einer Zeugen beobachtet, die zum Tatzeitpunkt sehr schnell und ohne Waren den Einkaufsmarkt verließen. Ob die Männer etwas mit der Tat und auch mit dem Diebstahl an der Breslauer Straße zu tun haben, hoffen die Ermittler mit Hilfe von Zeugen klären zu können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460.

Keller in Westhagen brennt – Polizei sucht nach Hinweisen

Aus bisher unbekannter Ursache ist es am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhausen in der Jenaer Straße in Westhagen gekommen. Personen wurden dabei nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am späten Donnerstagabend der Brand in einem Keller des Mehrfamilienhauses entdeckt.

Geistesgegenwärtig verständigte der Mann die Feuerwehr und klingelte Anwohner aus ihren Wohnungen. Durch die Berufsfeuerwehr konnte der Brand zeitnah vollständig gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

