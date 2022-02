Wolfsburg. Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag in eine Praxis am Schachtweg eingestiegen. Als sie nichts fanden, zerstörten sie einen Spiegel.

In Wolfsburg kommt es derzeit vermehrt zu Einbrüchen. Diesmal traf es eine Physiopraxis im Schachtweg. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Einbrecher randalieren in Wolfsburger Physiopraxis

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Räume einer Physiopraxis im Schachtweg in Wolfsburg eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 0.10 Uhr.

Laut der Polizei Wolfsburg gelangten die Unbekannten nach 21.30 Uhr über den Hinterhof an das Gebäude und betraten durch die Hintertür den Hausflur des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses. Hier öffneten sie eine Zugangstür zur Praxis und betraten die Innenräume. Anschließend durchsuchten sie das Mobiliar nach sich lohnender Beute.

Diebe finden nichts und randalieren in der Praxis

Der Beutezug schien sich nicht gelohnt zu haben, denn laut Polizei haben die Täter nichts erbeutet. Dafür zerstörten sie einen Spiegel und beschmierten ein Bild mit Farbe. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 4646-0.

Einbruch in Wohnhaus – Täter erbeuten Münzen und Schmuck

Erfolgreicher ist ein unbekannter Dieb in einer Wohnstraße im Hasenwinkel im Ortsteil Tiergartenbreite gewesen. Laut Polizei brach er zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Nach ersten Feststellungen erbeutete der Täter dabei Goldmünzen und Schmuck in noch festzustellendem Wert.

Die Polizei rekonstruierte die Tat und konnte feststellen, dass der Täter unter Überwindung eines Gartenzauns auf ein Nachbargrundstück gelangt war und sich anschließend auf das Grundstück begeben hat. Hier öffnete er gewaltsam die Terrassentür und konnte somit über das Wohnzimmer die restlichen Räume des Wohnhauses betreten.

In nahezu jedem Raum öffnete und durchsuchte er sämtliche Schubladen und Schränke und entwendete die Goldmünzen und den Schmuck. Danach verließ er das Haus auf dem Wege, auf dem er gekommen war, und flüchtete unerkannt.

Wie viel gestohlen wurde, ist noch unklar

Ob möglicherweise noch mehr gestohlen wurde und auf welche Höhe sich der angerichtete Schaden beläuft, ermittelt die Polizei derzeit noch.

Die Beamten hoffen darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Hundebesitzer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg, (05361) 4646-0.

