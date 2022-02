Kinder können sich in der Wolfsburgs Autostadt impfen lassen

Gemeinsam stark gegen Corona: In Zusammenarbeit mit der Autostadt bietet das Gesundheitsamt der Stadt am Montag, 21. Februar, sowie am Dienstag, 22. Februar, von 13 bis 18 Uhr eine Erstimpfaktion für Kinder und Jugendliche von fünf bis 17 Jahren an. Die Buchung der Termine erfolgt ausschließlich online über das Impfportal Niedersachsen oder per Telefon unter 0800-9988665.

Die Impfungen werden im Freiraum des Konzernforums der Autostadt durchgeführt. An beiden Tagen wird neben einem Impfteam ein Kinderarzt anwesend sein. Alle Kinder und Jugendlichen sowie eine Begleitperson erhalten im Anschluss freien Eintritt in die Autostadt. „Wir freuen uns, dass die Autostadt diese Aktion so umfangreich unterstützt“, erklärt Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Impfort kann ohne Tageskarte erreicht werden

Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, erklärt: „Es freut uns sehr, den Kindern und Jugendlichen durch diese gemeinsame Aktion mit dem Gesundheitsamt der Stadt ein Impfangebot in der Autostadt machen zu können. Wie wir alle wissen, ist die Impfung ein bedeutender Teil des Weges aus der Pandemie, und wir hoffen, dass möglichst viele junge Menschen dieses Angebot wahrnehmen werden.“

Das Konzernforum ist über die Piazza zu erreichen, der Weg zur Aktion ist vor Ort ausgeschildert. Der Impfort kann ohne gültige Tageskarte erreicht werden, für Begleitpersonen ab Vollendung des 18. Lebensjahres gilt in der Autostadt die 2G-Regel sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes mindestens der Standards FFP2 oder KN95/N95. Kinder zwischen dem vollendeten 6. und dem vollendeten 14. Lebensjahr dürfen anstelle einer medizinischen Maske eine beliebige andere geeignete textile oder textilähnliche Barriere tragen.

Die Zweitimpfungen erfolgen im Fanhaus des VfL Wolfsburg oder im Impfzentrum (City Galerie).

