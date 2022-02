Einbrecher klettert über Balkon in Wolfsburger Wohnung

Wolfsburg. In der Wolfsburger Saarstraße ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung eingedrungen. Die Polizei Wolfsburg sucht nun nach Zeugen. Der Überblick.

Am Mittwochabend ist ein unbekannter Täter auf einen Balkon in der Saarstraße geklettert und in die Wohnung eingedrungen. Die Polizei Wolfsburg sucht nach Zeugen und Hinweisen. (Symbolbild)

Ein Unbekannter ist am Mittwochabend in eine Wohnung in der Saarstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei Wolfsburg mit. Ob und was er dabei entwendet hat ist derzeit laut Polizei noch unklar.

Fest steht, dass der Täter zwischen 17.40 Uhr und 19.15 Uhr den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung erklommen hat. Dann öffnete er gewaltsam die Balkontür und gelangte so in die dahinterliegende Wohnung. Diese habe der Täter offenbar nach lohnender Beute durchsucht.

Einbrecher flüchtet aus der Wohnung in Richtung Haydn- oder Schubertring

Danach flüchtete der Einbrecher über den Balkon in ein dahinterliegendes parkähnliches Gelände oder in Richtung des Haydn- oder Schubertrings. Die Wolfsburger Ermittler hoffen nun darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die (05361) 46460.

Dreister Diebstahl in der Wolfsburger Fußgängerzone – Verkäuferin verfolgt Täter

Ein dreister Diebstahl ereignete sich laut Polizei am Mittwochabend vor einem Bekleidungsgeschäft in der Porschestraße. Vor einem Bekleidungsgeschäft in der Nähe der Pestalozziallee stand ein Kleiderständer mit diversen Jacken, die zum Verkauf angeboten wurden.

Gegen 18.25 Uhr beobachtete eine Angestellte des Geschäfts einen Mann, der insgesamt sechs Jacken vom Kleiderständer nahm, diese zusammenlegte und in eine mitgeführte große Plastiktüte steckte. Die Plastiktüte war laut Polizei bedruckt mit dem Logo eines großen Lebensmitteldiscounters.

Als die Angestellte den Unbekannten daraufhin ansprach, ergriff dieser die Flucht und rannte mit den gestohlenen Jacken in nördlicher Richtung davon. Die Angestellte lief dem Täter noch ein Stück weit hinterher, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Der Täter war männlich, etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß. Er war von schlanker Gestalt und dunkel gekleidet und trug auf dem Kopf eine ebenfalls dunkle Strickmütze. Der Schaden des Diebstahls beläuft sich auf rund 160 Euro.

Die Polizei hofft darauf, dass andere Besucher der Wolfsburger Innenstadt die Szenerie beobachtet oder den flüchtenden Täter gesehen haben. Besonders sind Beobachtungen von Menschen gefragt, die sich gegen 18.25 Uhr im Bereich der Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße aufgehalten haben. Die Wolfsburger Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter (05361) 46460 zu melden.

red

