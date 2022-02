8.000 Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Autounfalls am Donnerstagmorgen in Vorsfelde. Ein 39-Jähriger hatte Alkohol intus.

Verkehrsunfall Wolfsburg Betrunkener Audi-Fahrer kracht bei Vorsfelde in anderes Auto

Ein 39-jähriger Audifahrer hat am frühen Donnerstagmorgen einen Autounfall verursacht. Das teilt die Polizei Wolfsburg mit. Gegen 4 Uhr morgens war ein 44-jähriger Wolfsburger mit seinem VW ID 5 auf der Meinstraße in Richtung Wendschott unterwegs. In Höhe der Straße „Zum Heidgarten“ bremste er ab, um dort zu parken.

Dies erkannte der dahinter fahrende 39-jährige Audifahrer aus Wolfsburg zu spät. Der Mann sei mit seinem Audi laut Polizei direkt hinter dem VW des 44-Jährigen gefahren. Trotz eines Ausweichmanövers kollidierte der Audi des 39-Jährigen mit dem VW.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellen die Beamten starken Alkoholgeruch im Atem des Audi-Fahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von 2,11 Promille.

Daraufhin musste der 39-Jährige im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten außerdem seinen Führerschein sicher. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

