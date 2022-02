Hussein aus Wolfsburg sucht seinen Lebensretter

Der 46-jährige Hussein aus Wolfsburg hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Husseins Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion, wie die DKMS gemeinnützige GmbH mitteilt.

Die Diagnose ist ein Schock für die ganze Familie

Hilfsbereit, liebevoll und unterstützend – so beschreiben die vier Kinder ihren Vater Hussein. Ob bei Reparaturen an Fahrrädern oder elektronischen Geräten, Hussein ist für seine Familie und für seine Freunde immer mit Rat und Tat zur Stelle. Mit seiner Familie lebt er in Wolfsburg, ist zufrieden mit seiner Arbeit und genießt jede freie Minute mit der Familie. Alles ist in Ordnung. Doch plötzlich verändert sich das Leben der Familie schlagartig. Hussein erhält im vergangenen Jahr die Diagnose Blutkrebs. Ein Schock für die ganze Familie.

Tochter: „Er hat ein sehr großes Herz und würde alles geben, um anderen zu helfen“

Damit Hussein wieder gesund wird, benötigt er eine Stammzellspende. Nach den ersten Momenten der gefühlten Schockstarre wollen Familie und Freunde jetzt alles tun, um Hussein zu helfen. Die Geschwister, die in Libanon leben, kommen leider als Stammzellspender nicht in Frage. Er kann nur überleben, wenn es irgendwo auf der Welt einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Hussein und andere Patienten zu unterstützen, rufen Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzieller Stammzellspender zu registrieren. „Er hat ein sehr großes Herz und würde alles geben, um anderen zu helfen. Jetzt braucht er Hilfe von uns“, so Tochter Malak.

Gemeinsam mit der DKMS hat die Familie eine Online-Aktion ins Leben gerufen

Die Familie rückt jetzt noch enger zusammen. Sie gibt Hussein Kraft und Mut, denn er will wieder gesund werden. Gemeinsam mit der DKMS hat die Tochter mit der Familie innerhalb weniger Tage eine Online-Aktion ins Leben gerufen. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Aufruf viele Menschen erreichen. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die Chancen für meinen Vater und andere

Patienten weltweit. Alle um uns herum, ob Freunde oder Familie, wünschen sich, dass er die Krankheit besiegt und wieder gesund wird“, sagt Tochter Malak.

Die Registrierung funktioniert einfach und schnell

Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/

hussein ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden. Die Registrierung funktioniert einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender und Spenderinnen, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten und Patientinnen zur Verfügung. Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Auch Geldspenden können helfen, Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. Weitere Infos: https://www.dkms.de

