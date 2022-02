Zwei Versammlungen in der Wolfsburger Innenstadt

Zwei Versammlungen fanden am Montag in der Wolfsburger Innenstadt statt. Laut Polizei traf sich gegen 17.30 Uhr für etwa 30 Minuten der „Schweigekreis“ mit etwa 160 Personen zu einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung. Vor dem Rathaus habe man der an Corona Verstorbenen und der Opfer der Ukrainekrise gedacht, Kerzen auf der Rathaustreppe angezündet. Es habe Ansprachen gegeben, die Versammlung habe mit dem Lied „We shall overcome“ und der Bildung einer Menschenkette geendet. „Die Teilnehmer verhielten sich sehr kooperativ, der Verlauf dieser Versammlung war durchweg friedlich und erfolgte unter Beachtung aller vorgegebenen Beschränkungen hinsichtlich Maskenpflicht und Mindestabstände“, so die Polizei.

Bis zu 250 Menschen bei „Montagsspaziergang“

Bereits um 17 Uhr trafen sich etwa 90 Personen auf dem Rathausplatz, um an einer nicht angezeigten Versammlung teilzunehmen, die in der Folge durch die Stadt zog, so die Polizei. Kurzzeitig sei die Zahl der Teilnehmer auf etwa 250 angewachsen, habe sich jedoch bald darauf wieder reduziert. Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung seien mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, sechs Atteste geprüft und gegen eine Person ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Urkundenfälschung eingeleitet worden. Eine Person sei aus der Versammlung ausgeschlossen und nach Verstößen gegen einen Platzverweis in Gewahrsam genommen worden.



