Wolfsburger Benefizkonzert für die Opfer des Krieges

Mit einem außerplanmäßigen und hochkarätig besetzten Benefizkonzert bekundet das Scharoun-Theater zusammen mit dem „delian::quartett“ am Samstag, 23. April, ab 19.30 Uhr seine Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine. Die Eintrittsgelder werden in Zusammenarbeit mit Unicef zu 100 Prozent für die Opfer des Krieges gespendet.

Dank intensiver Forschung und Zusammenarbeit des renommierten „delian::quartetts“ in Kooperation mit den Video-Künstlern Marc Molinos und Alberto De Gobbi ist ein Konzertformat entstanden, in dem „Die Kunst der Fuge“, das Gipfelwerk Johann Sebastian Bachs, in Bildern sichtbar gemacht wird. „Das Ergebnis ist eine vollkommen neuartige Dimension des Erlebens und Erkennens von Bachs Werk in der Fassung für Streichquartette, ein Format, das die ebenso vielschichtige wie berührende Musik in Echtzeit und wissenschaftlich fundiert sichtbar macht“, heißt es in der Mitteilung.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bachs Musik verschmilzt mit dem Digitalen

Die Video-Installation werde der knapp einstündigen Live-Aufführung durch das „delian::quartett“ in Echtzeit folgen. Damit das Publikum das Werk untrennbar in Klang und Bild erleben könne, werden die Musiker in das Video mittels zweier verschiedener Leinwände integriert. Fast ganz beiläufig verschmelze so Bachs „uralte Musik“ mit dem digitalen Raum und biete eine überwältigende Erfahrung.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Das Debüt des „delian::quartetts“ 2009 in der Berliner Philharmonie habe Begeisterungsstürme entfacht und sei schon nach dem Eröffnungsstück mit stehenden Ovationen aufgenommen worden. Seither verzeichne das Ensemble von Publikum und Presse gleichermaßen gefeierte Auftritte in ganz Europa und bis nach Afrika.

Tickets für 14 bis 40 Euro in der Theaterkasse, Porschestraße 41 D, dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends 10 bis 14 Uhr, telefonisch unter (05361) 267338, und an den bekannten Vorverkaufsstellen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de