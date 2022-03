Wolfsburg: Wohnmobil und Autos brennen aus – Polizei sucht Zeugen

In Wolfsburgs Süden brannten in der Nacht auf Mittwoch sechs Fahrzeuge aus. Feuerwehr und Polizei hatten kräftig zu tun. Nun suchen die Ermittler dringend Zeugen.

