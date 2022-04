Tipp für Ostersonntag – Großflohmarkt steigt heute im Heinenkamp

Wolfsburg. Schnäppchen-Jäger aufgepasst! Die Flohmärkte in Wolfsburg öffnen wieder. Alle Termine und Infos für Besucher sowie Verkäufer auf einen Blick.

Am Sonntag, 10. April, hieß es in Wolfsburg wieder feilschen und stöbern: Es steigt der erste Großflohmarkt des Jahres.

Flohmärkte in Wolfsburg

Der Frühling steht vor der Tür und damit startet auch die Flohmarkt-Saison in Wolfsburg. Für alle Trödel-Fans, die Raritäten, Schnäppchen und Kurioses suchen, haben wir eine Übersicht über Flohmärkte in der VW-Stadt zusammengestellt.

Kleidung, Spielzeug, Bücher, Schallplatten, Werkzeug, aber auch Antikes, Möbel, Accessoires und allerlei Schnickschnack: In Wolfsburg können Schnäppchen-Jäger und Trödel-Fans wieder stöbern und feilschen. Nach zwei Jahren mit Corona-Auflagen geht es für die Flohmarkt-Beschicker in der VW-Stadt zurück zur Normalität. Wir haben für Sie alle Flohmarkt-Termine 2022 in Wolfsburg zusammengetragen.

Flohmarkt im Heinenkamp

Ostersonntag (17. April) soll das Wetter toll werden. Da bietet es sich doch an, auf dem Großflohmarkt im Gewerbegebiet Heinenkamp auf dem Hornbach-Gelände zu bummeln und Schnäppchen zu machen. „Dann wird wieder getrödelt, was das Zeug hält“, sagt Jens Rosenberg von der Agentur Move. Der Flohmarkt ist ebenfalls von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Besucher zahlen 1 Euro Eintritt. Das Angebot sei groß und die Nachfrage auch.

Im Allerpark und Heinenkamp gibt es zu den jeweiligen Flohmarkt-Terminen jede Menge Köstlichkeiten für Besucherinnen und Besucher – von der Erbsensuppe bis hin zu griechischer Feinkost oder Fischbrötchen.

Weitere Flohmarkt-Termine in Wolfsburg

Trödel-Fans können sich auf weitere Flohmarkt-Termine im Allerpark und Heinenkamp in diesem Jahr freuen:

Großflohmarkt im Allerpark – alle Termine:

1. Mai

19. Juni

17. Juli

Großflohmarkt im Heinenkamp – alle Termine:

15. Mai

12. Juni

3. Juli

14. August

11. September

9. Oktober

Preise für Verkäuferinnen und Verkäufer

„Einfach hinkommen und loslegen“: So lautet das Motto der Flohmärkte im Allerpark und Heinenkamp. Aussteller kommen ohne Reservierung ab 5.30 Uhr auf das Gelände, eine Standreservierung ist nicht möglich. Dort werden sie von Mitarbeitern der Agentur in Empfang genommen und eingewiesen. Ein vier Meter breiter Standplatz kostet im Allerpark 40 Euro, im Heinenkamp 30 Euro. Das Auto darf am Platz stehen bleiben (keine Mehrkosten). Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet.

Weitere Informationen gibt es unter www.move-messen.de oder (05361) 22729.

