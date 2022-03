Hunde-Salon „Schicke Wölfe“ in Wolfsburg eröffnet

Mit den „Schicken Wölfen“ eröffnet jetzt in der Kleiststraße 42A ein neuer Hundesalon. „Der Bedarf ist vorhanden. Denn jeder Hund kann zum Hundefriseur, aber keiner muss“, ist sich Geschäftsführer Robert Ingwersen sicher. Der 50-Jährige will mit einem Paket aus Qualität, der kundenorientierten Interaktion mit Hund und Herrchen beziehungsweise Frauchen sowie speziellen Wellness-Angeboten für Hunde punkten. Unter anderem gibt es eine Thalasso-Therapie, die eine deutliche Verbesserung des Hautklimas und der Fellstruktur bewirken soll.

Hundesalon in der Werkstatt des ehemaligen Geschäftes von Fernseh-Söchting

Die Website https://www.schickewoelfe.de/ befindet sich zwar noch im Aufbau, aber ein Termin für einen Tag der offenen Tür steht schon fest: Am Samstag, 9. April, laden Robert Ingwersen und sein Team von 10 bis 18 Uhr auf den Hinterhof – dort befindet sich nämlich der Eingang – ein. Auf 64 Quadratmetern hat sich Robert Ingwersen in der Werkstatt des ehemaligen Geschäftes von Fernseh-Söchting lichtdurchflutet und freundlich eingerichtet: Der Fußboden ist mit hellem Laminat ausgelegt, die Möbel sind in Weiß gehalten. Neben dem offenen Arbeitsbereich gibt es ein kleines Büro, einen Wartebereich für die Besitzer und einen Hunde-Aufenthaltsraum. Auch die Hundebadewanne, die je nach Bedarf automatisch hoch- und heruntergefahren werden kann, und in der Vierbeiner bis 100 Kilogramm Platz haben, sowie der eigentliche Trimmtisch sind schon vorhanden. „Was jetzt noch fehlt, ist der Empfangstresen. Der muss aber nur noch gestrichen und aufgebaut werden“, erzählt Robert Ingwersen.

„Schon damals gab es nur sehr schwer Termine bei guten Hundefriseuren“

Die Liebe zum besten Freund des Menschen begann bei ihm vor 15 Jahren mit einem Rottweiler-Schäferhund-Mix. „Schon damals gab es nur sehr schwer Termine bei guten Hundefriseuren“, weiß Robert Ingwersen aus Erfahrung. Das wollte er ändern und besuchte entsprechende Seminare: „Es gibt in Deutschland keine anerkannte Ausbildung zum Groomer. Man kann Wochenendkurse besuchen oder zweijährige Trainings absolvieren und sich die Zertifikate an die Wand hängen. Aber die Qualität zeigt sich doch erst in der Praxis.“

Immer mehr Hunde hätten Allergien und Hautprobleme

Er möchte in seinem Salon vor allem auf die Wünsche von Mensch und Tier eingehen: „Man muss schon die Körpersprache des Hundes lesen können. Wenn ein Tier sich verweigert oder ängstlich ist, darf man es nicht zwingen.“ Am Anfang steht immer ein ausgiebiges Aufnahmegespräch und eine

(kostenpflichtige) Erstberatung. „Mit Hilfe eines Fragebogens finden wir gemeinsam heraus, was der Kunde für Wünsche hat und in welchem Zustand der Hund ist – hat er beispielsweise zahlreiche Knoten oder ist stark verfilzt“, erläutert Robert Ingwersen.

Immer mehr Hunde hätten Allergien und Hautprobleme. Robert Ingwersen: „Hier können wir dem Kunden Tipps für die regelmäßige Pflege und das tägliche Bürsten geben und auf erste entstehende

Probleme wie Warzen oder Milben hinweisen.“ Entsprechende Pflegeprodukte kann man künftig zur Mitnahme bei den „Schicken Wölfen“ erwerben. In Planung sind spezielle Termine für Welpen: Hier können dann schon die Jüngsten in entspannter Atmosphäre Hundefriseur-Luft schnuppern.

Zudem soll es regelmäßige Infoveranstaltungen zu allen Themen rund um den Hund geben und die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit einer Tierfotografin im Anschluss an die Behandlung seinen Liebling ablichten zu lassen.

Ab sofort gibt es unter der Handynummer (01590) 1777699 Termine. Bald wird es auf der Homepage auch einen Online-Termin-Kalender geben. Zur Erweiterung seines Teams sucht der Geschäftsführer auch noch qualifizierte Groomer oder Hundephysiotherapeuten.

Weitere Anlaufstellen in Wolfsburg

Weitere Hundesalons gibt’s in Wolfsburg – Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit – mit dem „Eye Catch Hundesalon“ in Kästorf (Zu dem Balken 19A), in direkter Nachbarschaft zur Tierarztpraxis von Alexandra Kaltenbrunn-de Weert, in Vorsfelde in der Amtsstraße 9, (05363) 945786, und den „Fellharmonie“-Hundesalon von Nancy Sander auf dem Hansaplatz 14 in der Nordstadt.

