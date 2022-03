Wolfsburg. 120 Erzieher und Sozialarbeiter demonstrieren am Mittwoch. Was ihre Forderungen sind – und wann weitere Kita-Schließungen möglich sind.

Kita-Streik in Wolfsburg Streik in Wolfsburg: Weitere Einschränkungen in Kitas möglich

Rund 120 Beschäftigte in der Bereichen der Kinderbetreuung und der Sozialarbeit haben am Mittwoch in Wolfsburg an einem Warnstreik teilgenommen, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. In vielen Kitas in der Stadt sei es zu Einschränkungen im Betreuungsangebot angekommen, einzelne hätten ganz geschlossen bleiben müssen, sagte Gewerkschaftssekretär Nico Limprecht im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nach einer Kundgebung hielten die Protestierenden einen Demonstrationsmarsch durch die Stadt ab. Ihre Forderungen: Bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. „Es geht nicht um eine Entgeltrunde“, betonte Nico Limprecht, „sondern darum, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen – vor allem mit Blick auf das Ingenieurswesen.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vergütung soll vergleichbar sein mit Industrieberufen der gleichen Qualifikation

Denn: Die Vergütung der Kräfte in der Sozialarbeit müsse vergleichbar und wettbewerbsfähig mit anderen Branchen bleiben. Gerade in den industriell geprägten Städten unserer Region dürften die gesellschaftlich so relevanten Berufe im sozialen Bereich nicht schlechter vergütet werden als in Bezug auf die Qualifikation gleichgestellte Berufe etwa in der Metall- & Elektrobranche.

Lesen Sie auch:

Das Beispiel Volkswagen nannte Limprecht zwar nicht explizit, aber: Es dürfte klar sein, dass es der Gewerkschaft auch darum geht, dass Nachwuchskräfte sich nicht allein deshalb, weil sie bei Volkswagen oder anderen Arbeitgebern der Industriebranche mehr verdienen, gegen einen Job im sozialen Bereich entscheiden. Denn der Fachkräftemangel betrifft auch und mit bereits großem Druck die pädagogischen und sozialen Berufe.

Arbeitgeber müssen Fachkräften etwas bieten – denn die haben die Wahl

Die Stadt Wolfsburg sei dabei als positives Beispiel zu nennen, betonte Limprecht. Hier würden Zweitkräfte bereits besser eingestuft als anderswo. Dennoch gebe es noch Luft nach oben: So müssten mehr Möglichkeiten zur Entlastung geschaffen werden. „Natürlich sind auch im sozialen Bereich die Belastungen in den letzten Jahren gestiegen“, so Limprecht.

Die Coronakrise mit hohen personellen Ausfällen verschärft aktuell den bereits bestehenden Fachkräftemangel. Viele Kommunen haben schon heute Schwierigkeiten, genug Personal für die Kinderbetreuung zu finden. Das führt zu einer Wettbewerbssituation: Die wiederum ein Hebel für bessere Arbeitsbedingungen sein kann. Hinzu kommt der seit Jahren steigende Bedarf nach Ganztags-Kita-Plätzen. Durch mehr und mehr doppelt berufstätige Eltern werden Betreuungszeiten von sieben oder mehr Stunden verstärkt nachgefragt.

Eine duale Ausbildung lehnt die Gewerkschaft ab

Eine duale Ausbildung, wie sie derzeit in einigen Standorten in Niedersachsen – darunter in Wolfsburg – vom Land erprobt wird, lehnt die Gewerkschaft Verdi ab. „Das wäre eine Dequalifizierung“, sagt Limprecht; es müsse stattdessen eine Hochschulausbildung mit ordentlich vergüteten Praxiseinsätzen die Regel werden.

Gefordert wird auch eine höhere Eingruppierung der Beschäftigten gemäß der Gehaltstabelle. Auch der Gesundheitsschutz soll verbessert werden. Entlastungsmöglichkeiten wie freie Tage nach besonders belastenden Phasen können sich die Gewerkschafter vorstellen. Die stattdessen angebotenen Entlastungen innerhalb der Pausen bezeichnet Nico Limprecht als „Schlag ins Gesicht“ der Mitarbeitenden.

Die nächste Verhandlungsrunde ist laut Gewerkschaftssekretär für den 16. und 17. Mai geplant. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es bis dahin zu weiteren Aktionen kommen kann“, so Limprecht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de