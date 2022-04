Vorsfelde. Die Landfrauen schmücken traditionell die Uhr auf dem Ütschenpaul in Vorsfelde. Die Eier-Uhr ist in der Region Wolfsburg einmalig.

Tradition in Vorsfelde

Tradition in Vorsfelde Propst Lincoln: „Aus der Eberstadt wird jetzt die Eierstadt“

Es war kein Aprilscherz. Die Uhr auf dem Ütschenpaul in Vorsfelde hat der Landfrauenverein wieder mit über 800 Eiern, Girlanden und Schleifen dekoriert. Und diesen bunten Blickfang haben offiziell die Vorsitzende des Landfrauenvereins Vorsfelde und Umgebung, Sigrid Weinkauf, und Ortsbürgermeisterin Sandra Straube an die Bürgerschaft übergeben. Musikalisch begleitete Propst Ulrich Lincoln die Feier auf seinem Akkordeon.

13 Jahre lang hat Ingrid Hebestreit mit Hilfe ihres Mannes Heinz die Eier-Uhr seit 2008 geschmückt. Nun übernahm nach einer Corona-Pause eine neue Gruppe aus dem 507 Mitglieder starken Verein diese Arbeit, und zwar Karin Flaschel, Ingrid Schmidt und Renate Dehning mit Unterstützung ihres Mannes Klaus Prochnow.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die Eier-Uhr hat jedes Jahr und wird auch weiterhin jedes Jahr Farbe und Freude in unsere Eberstadt bringen“

Die Zeiger der 22 Jahre alten Uhr zeigten 14.30 Uhr, und pünktlich begrüßte Sigrid Weinkauf die große Schar der Frauen und Männer. Unter ihnen auch ihre neu gewählte zweite Stellvertreterin Angelika Höing. Weinkauf dankte den alten und neuen Akteuren für die ehrenamtlich geleistete Arbeit, die sie in das Schmücken der Uhr investierten. „Die Eier-Uhr hat jedes Jahr und wird auch weiterhin jedes Jahr Farbe und Freude in unsere Eberstadt bringen.“

Ortsbürgermeisterin Sandra Straube, erstmals dabei, sprach von einem „richtig schönen Event“. Sie wünschte, dass mit der Eier-Uhr wieder mehr Frohsinn in die lange Durststrecke der Corona-Zeit in das Stadtbild Einzug nehme. Sie habe sich mit der Bedeutung der Ostereier auseinandergesetzt. So sprach sie von einer außen harten Schale hinter der innen neues Leben entsteht. Und sie machte auf die Kunst des Eierkratzens der Sorben aufmerksam.

Die Eier-Uhr ist übrigens in der Region Wolfsburg einmalig

Sangesfreudig war die Besucherschar auch. So begleitete der Propst auf seinem Akkordeon unter anderem „Alle Vögel sind schon da“. Die Eier-Uhr ist übrigens in der Region Wolfsburg einmalig. Aber der Propst machte auch auf die Eier-Aktion rund um die St.-Petrus-Kirche aufmerksam und schmunzelte: „Aus der Eberstadt wird jetzt die Eierstadt.“ Die Stadt Wolfsburg hatte vor dem Schmücken der Eier-Uhr noch rund um den Brunnen mit der Ütsche, die 1990 mal der Apotheker Fritz Straßburg spendete, Stiefmütterchen pflanzen lassen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de