Sturm in Wolfsburg Sturm in Wolfsburg: Feuerwehr rückt aus, Landpartie abgebrochen

Es bleibt stürmisch in Wolfsburg. Bereits am Montag hat ein kräftiger Frühjahrssturm viel Wind und Regen gebracht. Auch am Donnerstag warnte der Deutsche Wetterdienst wieder vor Böen.

Zu größeren Schäden kam es bis zum Abend aber wohl nicht. Einen sturmbedingten Einsatz gab es für Polizei und Berufsfeuerwehr: Im Walter-Flex-Weg musste ein Baum gefällt werden. Die Feuerwehr rückte aus, Polizisten sperrten die Straße kurze Zeit ab. Ansonsten berichten die Leitstellen auf Anfrage von einem ruhigen Sturmtag.

Das Wetter machte den Ausstellern der Landpartie im Schloss Wolfsburg einen Strich durch die Rechnung. Am Nachmittag musste die Ausstellung am und im Schloss Wolfsburg wegen der Wetterlage abgebrochen werden. Verletzt wurde niemand. Lesen Sie dazu mehr hier.

Montagmittag gab’s die ersten Böen mit Windstärke 8

Auch am Montag hielten sich die Spuren, die der Sturm hinterließ, in Grenzen. Mit Sturmböen bis Windstärke 8 fegte Tief Nasim nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) durchs Wolfsburger Stadtgebiet. An der Ecke Porschestraße/Rothenfelder Straße war der Bauzaun am Testcontainer umgeweht worden.

Auch an anderen Stellen fegte der kräftige Wind Absperrungen und andere Dinge um. Sowohl die Leitstelle der Berufsfeuerwehr als auch die Wache der Wolfsburger Polizei berichteten Montagnachmittag auf Anfrage, dass es bis dahin keine sturmbedingten Einsätze gegeben habe.

„Im Raum Wolfsburg haben wir verbreitet starke bis stürmische Böen bis Stärke 8, mit Geschwindigkeiten um 65 km/h“, sagte Diplom-Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst unserer Zeitung am späteren Nachmittag zur Sturmlage. Gegen Mittag habe es die ersten Böen der Stärke 8 gegeben. Von einem Unwetter könne aber nicht die Rede sein.

