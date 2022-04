Comedian Markus Maria Profitlich kommt ins Wolfsburger Hallenbad

Wolfsburg. Auch das nächste Biergarten-Konzert steht an. Zudem zeigt das Kulturzentrum zwei Filme im Hallenbad-Kino. Das ist das Programm in dieser Woche.

Comedy auf der großen Hallenbad-Bühne, Konzert im Biergarten und zwei Filme locken in der Woche vom 25. April bis 1. Mai ins Hallenbad Wolfsburg. Wir haben das Programm des Wolfsburger Kulturzentrums am Schachtweg für Sie zusammengetragen. Eine Übersicht:

Markus Maria Profitlich kommt mit Jubiläums-Tour ins Hallenbad

Komiker Markus Maria Profitlich macht am Freitag, 29. April, mit seiner Jubiläums-Tour „Mensch Markus“ Station in Wolfsburg. Das Motto lautet: „Einmal Alles! Das Beste aus 35 Jahren“. Comedy, Kabarett, Entertainment – Profitlich beschränkt sich nicht auf eines dieser Genres. Er kombiniert sie geistreich in der mittlerweile selten gewordenen Kunst der Komik. „Zu seiner großen Jubiläums-Tour serviert der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, das seine Gag-Küche in den letzten 35 Jahren gezaubert hat“, kündigt das Hallenbad Wolfsburg an. Von leisen Tönen, die an die Zartheit eines Soufflés erinnern, bis zur brachialen Wucht einer doppelten Schlachtplatte sei alles dabei, was das Herz eines Comedy-Gourmets begehrt. Unterstützt wird er dabei von seinen Beiköchen Ingrid Einfeldt (u.a. „Mensch Markus“) oder Thomas Hackenberg (u.a. „Quiz Taxi“).

Große Bühne Hallenbad, 29.04.2022, 20 Uhr; Tickets für die Veranstaltung sind im Vorverkauf erhältlich für 24 Euro.

Nächstes Biergarten-Konzert im Hallenbad mit „Kroner“

Nach der Saisoneröffnung im Hallenbad-Biergarten mit Musik von Jonas Brannath und Boxing Fox steht das nächste Konzert unter freiem Himmel statt. Am Samstag, 30. April, ab 19 Uhr steht „Kroner“ auf der Bühne des Biergartens.

Das Glück ist vielleicht nur ein paar Momente entfernt. Aber manchmal dauert es etwas bis man den Weg zum Glück findet. „Dann werde ich ab heute mit Musik mein Geld verdienen“, beschließt Martin Kroner an einem Neujahrsmorgen 2013 und kämpft sich von nun an als Straßenmusiker durch. Eine harte Schule für den damals 22-jährigen.

Die Auftritte bei Wind und Wetter zahlen sich aus, nicht nur für seine Stimme die von nun an besser und lauter wird. Er lernt andere Musiker kennen. Ein paar Jahre später steht er zusammen mit Revolverheld, Bosse oder Tom Beck auf der Bühne. Für seine Produktionen und Songs erhält Kroner nun Unterstützung von Thomas Porzig (Apache 207, Jeanette Biedermann, Die Lochis)oder Kurt Stolle (Matthias Schweighöfer).

Mit „Paradies“ kommt 2018 so zum ersten Mal großes Radioairplay zustande. Seine Musik wird von Sendern wie Radio FFH gespielt. Aber musikalischer Erfolg selbst bedeutet nicht immer auch den persönlichen Erfolg. „Das Glück ist nur ein paar Momente fern, du musst immer wieder lernen, wie man richtig danach sucht“, sagt der Braunschweiger treffend in seinem Song.

Man muss sich trauen neu anzufangen, wenn man andere Träume hat. So schreibt Kroner neue Demos, persönliche Songs und spielt sie 2019 Stephan Piez (Glasperlenspiel, Annett Louisan) vor. Alles etwas persönlicher, mit etwas mehr seiner Ecken und Kanten. Der Produzent macht ihm das unverbindliche Angebot einer längeren Zusammenarbeit. Es entstehen kreative Runden mit Musikern wie Jan Listing (Lotte, Benne) oder Tamara Olorga (Lea, Ina Regen) und dadurch neue, spannende Songs an denen zurzeit in Berlin gearbeitet wird. Seinem Stil, von seinen Sorgen und Ängsten, aber auch von seiner Hoffnung zu singen, wir der treu bleiben. Vielleicht ist das auch etwas, für dass sich die Straßenmusik ausgezahlt hat.

Biergarten im Hallenbad, 30.04.2022, 19 Uhr; Karten sind für 5 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Das Kino-Programm im Hallenbad Wolfsburg

Im Kino des Hallenbads steht in dieser Woche wieder das Genre „Drama“ auf dem Programm. „Belfast“ lautet der Titel des Films von Kenneth Branagh. Die Handlung: Sommer, 1969 in Belfast: Der neunjährige Buddy (Jude Hill) ist Sohn einer typischen Arbeiterfamilie in der nordirischen Hauptstadt. Er liebt Kinobesuche, Matchbox-Autos und seine Großeltern Granny (Judi Dench) und Pop (Ciarán Hinds) – außerdem schwärmt er für eine seiner Mitschülerinnen. Als jedoch die gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast eskalieren und es daraufhin sogar in der friedlichen Nachbarschaft zu grausamen Gewalteruptionen kommt, endet die idyllische Kindheit von Buddy mit einem Schlag. Während seine Eltern Ma (Caitriona Balfe) und Pa (Jamie Dornan) versuchen, die Zukunft der Familie zu sichern, ist Buddy gezwungen, viel zu schnell erwachsen zu werden. Trotz allem versucht er,seine Lebensfreude und seine Begeisterung für Film und Fernsehen nicht zu verlieren.

Kino im Hallenbad, 25. und 26. April, jeweils um 20 Uhr (deutsche Fassung), 27. April um 20 Uhr (Originalfassung mit Untertiteln). Eintritt Sonntag 5 Euro, Montag bis Mittwoch 6 Euro; Tickets ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse.

Hallenbad zeigt Drama „Ballade von der Weißen Kuh“

Am Donnerstag, 28. April, zeigt das Hallenbad das Drama „Ballade von der Weißen Kuh“. Mina (Maryam Moghadam) erfährt nach der Hinrichtung ihres Mannes, dass die Todesstrafe zu Unrecht verhängt wurde. Ihrer kleinen Tochter erzählt sie, dass Papa ganz weit weggegangen ist. Als die Behörden von dem Irrtum erfahren, entschuldigen sie sich zwar und bieten eine finanzielle Entschädigung an, doch Mina ist das nicht genug, denn sie möchte den verantwortlichen Richter zur Rechenschaft ziehen. Als eines Tages ein Fremder namens Reza (Alireza Sani Far) an ihre Tür klopft, der sich als Freund ihres Mannes vorstellt, ist der Frau noch nicht klar, dass sich ihr Leben von nun an grundlegendverändern wird.

Kino im Hallenbad, 28. April, 20 Uhr, Eintritt 6 Euro; Tickets ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse.

Weitere Informationen, das komplette Programm sowie die aktuellen Corona-Regeln: www.hallenbad.de.

