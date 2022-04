Wolfsburgs Unfallstatistik 2021: Weniger Verkehr, weniger Unfälle

Die Polizeiinspektion Wolfsburg (PI) stellte Donnerstag die Verkehrsunfallstatistik 2021 für das Wolfsburger Stadtgebiet vor. Das Pandemiejahr – verbunden mit allerlei Einschränkungen im privaten wie beruflichen Bereich – hat deutliche Spuren im Jahresbericht hinterlassen und damit . Wichtige Kennzahlen sanken auf Rekord-Tiefststände.

Sie stellten die Unfallstatistik vor: der Leiter Einsatz der Polizei Wolfsburg, Markus Blomb (links), sowie Andreas Wagner (Sachbearbeiter Einsatz und Verkehr) Foto: Anja Weber / regios24

Die beste Botschaft des Tages: Erstmals seit 20 Jahren gab es keinen Unfalltoten auf den Straßen der VW-Stadt. „Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung“, so der Leiter Einsatz bei der PI, Markus Glomb.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Aus der Statistik ist klar herauszulesen, dass sich aus polizeilicher Sicht E-Scooter-Fahrer auf verschiedene Weise zu einem echten Problem entwickelt haben. Ebenfalls nimmt die Polizei berauschte Autofahrer ins Visier. Wir fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Pressekonferenz zusammen.

Niedrige Unfallzahlen

Gerade einmal 2251 Verkehrsunfälle (inklusive Parkplatzrempler) wurden 2021 registriert. Im Jahr davor waren es 2358. 2019, also vor Corona, waren es 3171 Unfälle. In diesem Punkt bietet die Unfallstatistik für die vergangenen zwei Jahre wohl wenig Aussagekraft. Ganz genau wird man das wohl erst wissen, wenn die Arbeitnehmer in ihre Büros zurückkehren und Verkehr wie in Vor-Pandemiezeiten herrscht.

Tote und Schwerverletzte

„Wir wollen Verkehrsunfälle mit schweren Folgen verringern“, betont als Schwerpunkt der Polizeiarbeit, „die Entwicklung der Zahlen ist gut“. Es wurden 2021 nicht nur keine Toten registriert, sondern mit 35 Schwerverletzten (davon vier Motorradfahrer) so wenig wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr.

Stress um E-Scooter-Fahrer

Folgt man den Ausführungen von Wagner, bereiten verantwortungslose E-Scooter-Fahrer der Polizei viel Arbeit. Es gab im vergangenen Jahr 21 Unfälle (2020: 15), 1 Fahrer (1) wurde schwer verletzt, 17 (6) leicht. 69 (21) Fahrer steuerten ihr Gefährt unter Alkoholeinfluss. Den Negativrekord hält ein Fahrer mit

2,6 Promille. Daneben gab es 13 Fahrer, die Drogen konsumiert hatten. Mittlerweile haben sich drei E-Scooter-Verleiher in Wolfsburg etabliert. 1500 Fahrzeuge bringen die auf die Straße. Wagner spricht von einer „wahllosen Verfügbarkeit“ im Umfeld von Gaststätten.

„Es gibt ein Wahrnehmungsproblem mit diesen Scootern. Die sehen halt nicht aus wie ein klassisches Kraftfahrzeug, sondern nach Spiel, Spaß und Sport. Es gelten aber die Regeln wie für jedes Kraftfahrzeug“, weist Wagner hin. Gefahr drohe oft beim Befahren von Radwegen in falscher Richtung oder der Fußgängerzone. „E-Scooter sind mit 20 km/h relativ schnell und lautlos. Wenn die sich von hinten nähern, kann man die nicht wahrnehmen. Und wenn, ist es möglicherweise zu spät.“

Darüber hinaus gibt es eine ungewisse Anzahl von E-Scootern in Wolfsburg, die sich Bürger privat beschafft haben. Bei 114 (69) stellte die Polizei Verstöße gegen die Versicherungspflicht fest. Die Polizei will die Kontrollen weiter verschärfen, dafür unter anderem ihre Fahrrad-Streifen losschicken.

Riskante Radfahrer

Bei der Pressekonferenz präsentierte Wagner einen gebrochenen Sturzhelm, der einen Kollegen bei dessen

Andreas Wagner zeigt einen gebrochenen Sturzhelm. Dieser hatte seinen Kollegen, der auf dem Fahrrad einen Unfall erlitten hatte, vor schweren Kopfverletzungen geschützt. Foto: Anja Weber / regios24

Sturz vom Rad vor schlimmen Kopfverletzungen bewahrt habe. In dem Zusammenhang appellierte er an die Vorbildfunktion von Eltern gegenüber Kindern. Erfreulich: Die Anzahl der beliebten E-Räder, der Pedelecs, dürfte zugenommen haben. Die Anzahl der Unfälle ging zurück von 23 in 2019 auf 13 in 2020.

Statistik-Experte Wagner hat herausgefunden: Zwar ist die Zahl der Unfälle mit Radfahrern von 137 in 2019 und 127 in 2020 auf 103 im vergangenen Jahr gesunken. Doch prozentual waren sie öfter als in den Vorjahren Unfallverursacher. „Jeder zweite Unfall unter Beteiligung von Radfahrern wird von diesen verursacht“, lautet die Erkenntnis. Falsche Rad- und Gehwegbenutzung sei vor allem ein Risikofaktor.

Wenig Schulwegunfälle

Die Schwächsten müssen besonders geschützt werden. Zum Glück gab es 2021 nur zwei Schulwegunfälle, so wie im Vorjahr, die Kinder wurden jeweils nur leicht verletzt. Auch hier wirkt der Corona-Faktor: 2019 wurden noch sechs Unfälle mit sechs Leichtverletzten registriert. Erneut bittet Wagner die Eltern: „Bringen Sie Ihre Kinder mit dem Auto nicht bis vor die Schule. Kinder müssen zur Selbstständigkeit im Straßenverkehr erzogen werden.“ Er kündigte an, wenn es die Corona-Lage ermögliche, werde die Polizei zur Verkehrserziehung verstärkt in die Schulen gehen.

Gefährliche Wildunfälle

„Wolfsburg ist eine Stadt im Grünen“, so Wagner, „und das Wild war schon vor den Menschen da“, fasst er die Problematik zusammen. Dies betrifft zumeist Rot- und eher weniger Schwarzwild. 2021 gab es 239 Unfälle (2020: 228). Vier Strecken sind es vorrangig, auf denen Autofahrer mit querenden Tieren auf der Straße rechnen müssen: Auf der K 31 (Velstove- Brakstedt und Brakstedt-Warmenau); K 28 (Fallersleben, Weyhäuser Weg); K 46 (Kreuzheide-Brackstedt); L 290 (Hehlingen-Neindorf). Das Wild, das am Weyhäuser Weg in den Düpenwiesen heimisch ist, agiert zu nahe an der A 39. „Wir haben die Autobahn GmbH informiert. Dem Wild soll die Deckung genommen werden. Im Herbst wird ausgelichtet.“

Alkohol und Drogen

Wer berauscht am Straßenverkehr teilnimmt, bei dem steigt die Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu sein. 2019 gab es 32 Verkehrsunfälle, bei denen der Fahrer alkoholisiert war, sowie zwei weitere, die Drogen genommen hatten. Bei den Unfällen wurden ein Mensch schwer und zehn leicht verletzt. Es gab 160 folgenlose Alkohol- und 99 Drogenfahrten. 2020 – also im ersten Corona-Jahr mit viel weniger Verkehr auf der Straße – waren es 39 Unfälle unter Alkohol, drei unter Drogen mit zwei Schwer- und sieben Leichtverletzten. Es gab 119 folgenlose Alkohol- und 66 Drogenfahrten.

Im Jahr 2021 stellt sich die Bilanz wie folgt dar: 42 Verkehrsunfälle unter Alkohol- und 12 unter Drogeneinfluss. Vier Menschen wurden schwer und 22 leicht verletzt. Darüber hinaus gab es 196 folgenlose Alkohol- und 104 Drogenfahrten.

Glomb betonte, aufgrund der vielfältigen Corona-Aufgaben habe die Polizei nicht mehr Kapazitäten frei gehabt, um Kontrollen durchzuführen. Was bedeutet: In Wolfsburg stellen betrunkene/berauschte Fahrer ein echtes Sicherheitsrisiko dar. Um es noch einmal zu verdeutlichen: 2020 wurden 175 Personen nach Alkohol- und Drogenkonsum erwischt. 2021 waren es 300.

Wagner wies auf zwei Punkte hin: In der Zahl der 196 Alkoholfahrten stecken die 69 E-Scooter-Fahrer. Und: Bei den insgesamt 238 Fällen von Alkoholfahrten (mit und ohne Unfallbeteiligung), hatte der Fahrer in 35 Fällen mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut und in 51 Fällen mehr als 2 Promille. Wagner: „Wir sprechen hier von fahrenden Alkoholikern.“

