Alkoholtest von zwei Wolfsburgern zeigt fast 2 Promille

Zwei Mal fast zwei Promille zeigte der Alkoholtest an den vergangenen Wochenenden in Wolfsburg.

Die Polizei registrierte in den Wolfsburger Ortsteilen Wamenau und Ehmen am vergangenen Wochenenden zwei Verkehrsteilnehmer die erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Der erste Fall ereignete sich laut Polizeimitteilung am Samstagabend, als mehrere Zeugen die Polizei alarmierten. Sie bemerkten eine Kraftfahrzeugführerin, die gegen 18 Uhr in ihrem Auto auf der Bundesstraße 188 aus Richtung Vorsfelde in Richtung Autobahn 39 in äußerst unsicherer Fahrweise unterwegs war.

Die Zeugen folgten der Fahrerin und konnten beobachten, wie diese ihren Wagen im Bereich der Mozartstraße auf einem Parkplatz abstellte. Die herbeigerufene Polizei suchte die Anschrift der Fahrerin auf und überprüfte die Fahrtauglichkeit der 36 Jahre alten Wolfsburgerin. Das Ergebnis war eindeutig: ein Test am Alkomaten erbrachte 1,99 Promille.

27-Jähriger Wolfsburger ebenfalls bei fast 2 Promille

Nicht viel weniger intus hatte ein 27 Jahre alter Wolfsburger, der am Sonntagnachmittag gegen 17.35 Uhr mit seinem Auto von der Sülfelder Straße in die Fallersleber Straße einbog. Der junge Fahrer hatte seine Geschwindigkeit deutlich unterschätzt, denn sein Gefährt geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sich zu dem Zeitpunkt kein Fahrzeug befand. Dabei war die Geschwindigkeit derart hoch, dass die beiden rechten Räder des Autos abhoben.

Das Fahrmanöver beobachtete eine Polizeistreife, die den Wagen wenig später in der Auguststraße stoppen und seinen 27 Jahre alten Fahrer überprüfen konnte. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei 1,82 Promille.

Beiden Fahrzeugführern wurde im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Sie werden für längere Zeit zu Fuß gehen, das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen dürfen.

Trickbetrüger täuschen Handyverlust vor - Schaden: 1.700 Euro

Abermals sind Trickbetrüger in Wolfsburg erfolgreich gewesen. Diesmal ging den Ganoven eine 68 Jahre alte Wolfsburgerin auf den Leim.

Die Seniorin bekam am Sonntagnachmittag eine Nachricht über ihren Messengerdienst. Ihre angebliche Tochter gaukelte ihr vor, dass sie ihr Handy verloren und deshalb eine andere Mobilfunknummer habe.

Nach einer kurzen Konversation im Chat bat die angebliche Tochter die Seniorin, für sie eine Überweisung in Höhe von 1.700 Euro durchzuführen.

Die gutgläubige Mutter wollte ihrer angeblichen Tochter helfen, ging auf die Bitte ein und wies den Betrag auf ein ihr genanntes Konto an. Erst danach kamen ihr Zweifel und sie rief die alte, ihr bekannte Mobilfunknummer ihrer Tochter an. Hier kam der Schwindel ans Tageslicht und die 68-Jährige erkannte den Betrug.

Thomas Figge, Sprecher der Polizei Wolfsburg warnt vor solchen Machenschaften: „Sein sie misstrauisch und überweisen sie nicht leichtgläubig Geldbeträge. Überprüfen sie vorher die Richtigkeit des Sachverhalts und vor allem, die Identität der bittenden Person. Lassen sie sich vor allem nicht durch Ultimaten unter Druck setzen.“

