Werker-Stiftung hilft dem Wolfsburger Palliativ-Netzwerk

Die Werker Stiftung unterstützt die Arbeit des Palliativnetzwerkes des Hospizvereins Wolfsburg mit einer Spende in Höhe von 25.000 Euro. „Mit großer Freude haben wir die Zusage der Werker-Stiftung zur Förderung der ärztlichen Leistungen im Palliativ-Netzwerk Wolfsburg erhalten“, wird Lucas Weiß als Geschäftsführer des Hospizvereins und des Palliativ-Netzwerkes in einer Mitteilung zitiert. Nur durch Spenden könne eine weiterführende ärztliche Versorgung im palliativen stadtweiten Netzwerk funktionieren. Längere Beratungen, Fortbildungen oder auch der intensive Familienkontakt seien hier nur einige Beispiele.

Die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) werde in Wolfsburg seit Jahren durch die Hospizarbeit Region Wolfsburg, Haus- und Fachärzte, Pflegedienste und Sozialstationen sowie weitere Kooperationspartner angeboten. Seit 2009 sei das Palliativ-Netzwerk Wolfsburg anerkannter Vertragspartner der Krankenkassen für SAPV.

Stiftung ist langjähriger Unterstützer der palliativen Versorgung in Wolfsburg

Die Werker-Stiftung ist langjähriger Unterstützer der palliativen Versorgung in Wolfsburg. „Die Stiftung soll Menschen und Familien unterstützen, die infolge von schwer heilbarer oder unheilbarer Krankheiten in Not geraten sind und insbesondere auch auf die Hilfe und Unterstützung Dritter angewiesen sind“, sagt Dieter Söchtig als Vorstand der Werker Stiftung. „Wir sind froh, dass das Palliativ-Netzwerk in Wolfsburg mehr als 260 PatientInnen im Jahr die Möglichkeit der palliativen Versorgung zu Hause ermöglicht“, ergänzt Vorstand Ewald Ritter. Seit 2017 habe die Werker-Stiftung diese Arbeit immer wieder gefördert.

Dr. Silke Neumann umschreibe die zusätzliche palliative ärztliche Tätigkeit, die durch eine Spende der Werker-Stiftung in den Jahren möglich werde. „Beispielsweise meine regelmäßigen Hausbesuche geben dem Patienten, aber auch der Familie Sicherheit, dass sie bei Problemen Unterstützung bekommen können“, so Neumann.

Palliativ-Netzwerk koordiniert jeden Tag fast 30 Patientinnen und Patienten

Das Palliativ-Netzwerk Wolfsburg arbeitet ausschließlich innerhalb der Stadtgrenzen Wolfsburgs und koordiniert jeden Tag fast 30 Patientinnen und Patienten, damit sie in der letzten Lebensphase so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können.

