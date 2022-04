Detmerode/Westhagen. Die Beleuchtungsanlage an den Rad- und Gehwegen zur Brücke zwischen Detmerode und Westhagen ist eine der ersten Anlagen dieser Art in Europa.

Innovation in Wolfsburg Beleuchtung in Wolfsburg – sparsam und insektenfreundlich

An den zuführenden Geh- und Radwegen zur neuen Brücke zwischen Detmerode und Westhagen wurde die Beleuchtungsanlage erneuert und komplettiert, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Zum Einsatz seien innovative LED-Leuchten gekommen, die Licht nach Bedarf lieferten und hinsichtlich des Umweltschutzes neue Maßstäbe setzten.

Leuchten sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet – Helligkeit wird geregelt

Die Leuchten seien mit Bewegungsmeldern ausgestattet, was ihnen ermögliche, annähernde Passanten und Radfahrer zu erkennen. Trete dies ein, regele die Lichtsteuerung die Helligkeit auf das benötigte Niveau hoch und gebe diese Information an die benachbarte Leuchte weiter, die dann ebenfalls die Helligkeit anhebe. Erkenne die jeweilige Leuchte keine Bewegung mehr, dimme sie auf ein Grundniveau herunter – es entstehe ein „mitlaufendes“ Licht, also eine Beleuchtung nach Bedarf. Dies sei in dieser oder ähnlicher Art in Wolfsburg bereits bekannt.

Insektenfreundliche Lichtfarbe wird ausgesendet

Zusätzlich verfügten die Leuchten über LEDs auch in unterschiedlichen Lichtfarben, die zum Schutz von Flora und Fauna in den flankierenden Waldgebieten gemischt würden. Im gedimmten Grundzustand werde eine sehr warme und damit insektenfreundliche Lichtfarbe ausgesendet. Das gedimmte Beleuchtungsniveau wirke sehr zurückhaltend, signalisiere aber trotzdem die Nutzbarkeit des Weges.

Werde Bewegung detektiert, so werde die sehr warme Lichtfarbe hochgedimmt und weißes Licht hinzugemischt. Durch diese Mischung werde das Licht für das menschliche Auge besser verwertbar, unterstütze aber trotzdem den Umweltschutz. Je wärmer die Lichtfarbe sei, desto mehr werde der Erhalt der Biodiversität unterstützt und praktischer Umweltschutz betrieben.

Eine der ersten Anlagen dieser Art in Europa

Die kurzen Phasen, in denen weißes Licht bei Verkehrsbewegungen beigemischt werde, beeinflussten die Umweltschutzbestrebungen nicht, da es sich nicht um einen dauerhaften Betriebszustand handele. Allerdings werde durch die Beimischung des weißen Lichtes die Verkehrssicherheit deutlich verbessert und die Nutzbarkeit der Verkehrsanlage erst ermöglicht. Bei der Beleuchtungsanlage handele es sich um eine der ersten Anlagen dieser Art in Europa und sie habe das Potenzial, künftige Standards bei der öffentlichen Beleuchtung auf dem Markt nachhaltig zu beeinflussen.

Stadt Wolfsburg betreibt sie als Pilot- und Versuchsanlage

Die Beleuchtungsanlage werde seitens der Stadt Wolfsburg als Pilot- und Versuchsanlage betrieben und weiter ausgebaut, um möglichst frühzeitig umweltgerechte Entwicklungen aufzubauen und hinsichtlich Marktreife zu testen.

Oliver Iversen, Geschäftsbereichsleiter Straßenbau, freut sich sehr über die kooperative Zusammenarbeit mit der Ausrüstungsfirma. „Damit bleibt die Stadt Wolfsburg ihren Bestrebungen zur Erprobung und zum Einsatz modernster Technologien in der öffentlichen Beleuchtung treu und genügt mit dieser Beleuchtungsanlage als eine der Ersten den anstehenden Veränderungen des Bundesnaturschutzgesetzes“.

