Hallenbad Wolfsburg Benefizkonzert für die Ukraine am 24. April in Wolfsburg

Zu einem gemeinsamen Benefizkonzert laden das Hallenbad – Kultur am Schachtweg und die Musikschule im Geschäftsbereich Kultur der Stadt Wolfsburg am Sonntag, 24. April, ein. Von 14 bis 19 Uhr werden zehn Acts unterschiedlichster Musikrichtungen die große Bühne im Hallenbad bespielen, um einen Beitrag für die Hilfe in der Ukraine zu leisten, teilen die Stadt und das Hallenbad mit.

Singer-Songwriter-Musik, Italo-Pop, Jazz und Hip-Hop

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die musikalische Bandbreite reiche von gefühlvoller Singer-Songwriter-Musik über Italo-Pop bis hin zu Jazz und Hip-Hop. Mit dabei sind die Wolfsburger Sänger Ayke Witt, Volker Rechin und Lalibella, der Helmstedter Rapper Siggi The Kid, die Gruppen Rhythm and Pipes and Friends, Tremozioni e amici, die Géza Gál Jazz Group, Flautomania und Lehrkräfte sowie Schüler der Musikschule.

Gäste sprechen über den Wert von Musik und Kultur in Zeiten des Krieges

Andreas Meyer, Leiter des Geschäftsbereichs Kultur, wird das Konzert moderieren und auf der Bühne mit Gästen über persönliche Hintergründe und den Wert von Musik und Kultur in Zeiten des Krieges sprechen.

Flüchtlinge in Wolfsburg- Neuland tritt Kritik entgegen

„In diesen schweren Zeiten ist es besonders wichtig, zusammenzustehen“, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Musik verbindet auf eine besondere Art und Weise und kann es schaffen, Emotionen auszudrücken, die wir mit Worten nicht ausdrücken können. Daher bedanke ich mich von Herzen bei den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern und dem Organisationsteam, dass sie dieses große Benefizkonzert auf die Beine gestellt haben.“ Vor Ort werden Spenden für die Hilfsorganisation „Aktion Deutschland hilft“ gesammelt, die den Opfern direkt zugutekommen.

Benefizkonzerte für die Opfer von Fukushima und der Flutkatastrophe auf den Philippinen

Das Hallenbad und den Geschäftsbereich Kultur der Stadt Wolfsburg verbindet eine langjährige und intensive Zusammenarbeit. Neben der regelmäßigen Kooperation wurden zusammen mit der Musikschule bereits erfolgreiche Benefizkonzerte für die Opfer der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 und der Flutkatastrophe auf den Philippinen im Jahr 2013 organisiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de