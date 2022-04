Volkswagen ID.5 in Wolfsburg vor Markteinführung ausprobieren

Wolfsburg. Volkswagen ID.5, CUPRA Born und Co. hautnah erleben: Probefahrten sind ab dem 18. April in der Autostadt Wolfsburg möglich.

Die zweite Auflage des markenübergreifenden E-Mobilitätstreffens „Elektrisierend“ findet am 21. und 22. Mai in der Autostadt statt.

Die neuesten E- oder Hybridmodelle aus dem Volkswagen-Konzern hautnah erleben? Das ist vom 18. April bis zum 31. Mai in der Autostadt in Wolfsburg möglich, wie diese mitteilt. Im Rahmen einer großen Probefahrtaktion auf dem Kurzzeitparkplatz am Service-Haus können Besucherinnen und Besucher etwa den Elektro-Pionier Volkswagen ID.3, verschiedene e-tron-Modelle der Marke Audi oder den ŠKODA ENYAQ kennenlernen. Ebenfalls mit dabei: der Volkswagen ID.5, der damit bereits vor der Markteinführung gefahren werden kann, der neue Volkswagen Multivan als Hybrid sowie der CUPRA Born – das erste vollelektrische Fahrzeug der spanischen Performance-Marke.

Volkswagen stellt die optimierte ID.Software 3.0 vor

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gäste können zu einer 30-minütigen Tour aufbrechen

Was ist anders bei einem Elektrofahrzeug oder einem e-Hybrid im Vergleich zu Modellen mit einem reinen Verbrennungsmotor und wie wirkt es sich auf den Fahrspaß aus? Diese und weitere Fragen beantworten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autostadt Driving Experience nach einer technischen Einweisung in das jeweilige Fahrzeug. Im Anschluss können Gäste entweder begleitet oder allein zu ihrer rund 30-minütigen Tour aufbrechen. Sie erhalten hierfür einen Streckenvorschlag für die Fahrtroute. Nach der Rückkehr in die Autostadt freut sich das Team der Driving Experience auf Erfahrungsberichte. Mehr Informationen zu der Probefahrtaktion gibt es unter: www.autostadt.de/probefahrten.

„Elektrisierend“: zweite Auflage des markenübergreifenden E-Mobilitätstreffens am 21. und 22. Mai

Wer zusätzlich mit anderen Fahrerinnen und Fahrern von Elektrofahrzeugen aller Marken in den Austausch gehen möchte, hat am 21. und 22. Mai die Gelegenheit dazu: Nach der Premiere 2021 geht das markenübergreifende E-Mobilitätstreffen „Elektrisierend“ in die zweite Runde. An beiden Tagen erwarten Gäste Expertentalks, Fahrzeugstudien und Konzeptfahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter www.autostadt.de/elektrisierend.

„Moment“- Wolfsburger Autostadt eröffnet Geschäft im Zeithaus

Bei begleiteten Probefahrten ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes mindestens der Standards FFP2 oder KN95/N95 für alle Insassen Pflicht. Zudem wird zusätzlich ein tagesaktueller negativer PoC-Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) benötigt. Alle Gäste werden gebeten, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten – sie können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de