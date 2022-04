„Kampf der Realitystars“: Wolfsburger Influencer heute bei RTL 2

Ins Fernsehen wollte Enrico Elia schon immer. „Wenn unsere Lehrerin uns in der Schule gefragt hat, was wir werden wollen, haben alle immer ganz normale Berufe genannt. Ich habe aber immer gesagt: Ich will berühmt werden!“, sagt der Wolfsburger. Diesem Ziel kommt der 20-Jährige nun ein ganzes Stück näher. Am 13. April startete die dritte Staffel von „Kampf der Realitystars“ auf RTL 2. Die zweite Folge kommt am Mittwoch, 20. April, um 20.15 Uhr auf RTL 2. Mit dabei ist dann auch: Enrico Elia aus Wolfsburg.

„Ich werde als Praktikant eingeführt, der zwar eigentlich noch nicht so berühmt ist wie die anderen, aber sozusagen als unbekannter Außenseiter mitmachen darf“, sagt Elia. Bei der Show werden die Prominenten 24 Stunden am Tag von Kameras begleitet, treten in Spielen gegeneinander an, bei denen sie Luxusartikel gewinnen oder verlieren können. In der Eliminierungsrunde, der „Stunde der Wahrheit“, wird jede Woche entschieden, wer gehen und wer bleiben darf. Der letzte verbleibende Star erhält 50.000 Euro Preisgeld.

Eine bekannte bunte Schar an TV-Prominenz trifft sich in Thailand

Cool: der Wolfsburger Enrico Elia ist im TV zu sehen. Foto: Enrico Elia / Privat

Mit dabei sind neben Enrico Elia das Model Tessa Bergmeier, der aus „Bauer sucht Frau“ bekannte Schäfer Heinrich und TV-Moderator Mauro Corradino. Zu sehen sind auch Influencerin Yeliz Koc, TV-Astrologe Malkiel Rouven Dietrich, „Love-Island“-Frau Elena Miras, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rapperin Rich Nana, Ex-„Temptation Island“-Kandidat Yasin Mohamed, Ex-„Bachelorette“-Kandidat Mike Cees, Ex-„GNTM“-Model Larissa Neumann, „Richter Gnadenlos“ Ronald Schill, IT-Girl Nina Kristin, Ex-„Aftersun“-Moderatorin Chethrin Schulze, Papeterie-Inhaberin Sissi Hofbauer, „Love-Island“-Gewinner Paco Herb, Ex-„BTN“-Star Jan Leyk, TV-Royal Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Zwillingsinfluencerinnen „Jakic-Twins“, „BTN“-Urgestein Martin Wernicke und „Katzen-Mama“ Iris Klein. Moderiert wird die Show von der Influencerin und (Noch-)Ehefrau von Mats Hummels, Cathy Hummels.

Warum sich Elia überhaupt für die Show beworben hat? „Ich fand das Format schon immer total lustig, irgendwo zwischen Promi Big Brother und Dschungelcamp“, sagt er, „ich finde es super, dass der Streit dabei nicht so im Vordergrund steht. Auch wenn es natürlich immer Drama gibt, wenn so viele Menschen auf engem Raum zusammen leben und dabei auch noch von Kameras verfolgt werden.“

Enrico Elia gab alles beim Dreh: „Du stehst die ganze Zeit unter Strom“

Realitystar sein – das sei schon immer ein großer Traum für ihn gewesen. „Da hab ich gedacht, ich bewerbe mich einfach! Ich bin zwar noch kein Star, aber ich will trotzdem mitmachen. Das hat den Machern wohl gefallen – sie hatten tatsächlich auch jemanden Unbekanntes wie mich gesucht.“

Im Januar ging der Dreh los. Enrico Elia flog mit seinen Mit-Promis nach Thailand. Seine Erfahrungen während des Drehs: „Es war super spannend und eine tolle Erfahrung, aber auch sehr belastend“, sagt er. Die ständige Überwachung durch die Kameras habe einen enormen Druck aufgebaut. „Du stehst die ganze Zeit unter Strom.“

Hatten die anderen Teilnehmer anfangs Probleme, mit Enrico Elia warm zu werden?

Wie war das Aufeinandertreffen mit den anderen Promis? Elia lacht. Allzu viel darf er vor der Ausstrahlung

Enrico Elia hat den Durchblick. Foto: Paris Tsitsos / RTLZWEI

nicht verraten. Er sei gespannt, wie die anderen hinter seinem Rücken – nämlich während der Einzelinterviews – so über ihn gesprochen hätten. „Mit Elena Miras und Sharon Trovato habe ich immer noch täglich Kontakt, mit ihnen verstehe ich mich super. Ich weiß aber nicht, ob sie schon von Anfang an begeistert von mir waren“, sagt Elia mit einem Augenzwinkern.

Sowieso: Sein Rat an alle Zuschauer sei, mal darauf zu achten, wie er als Außenseiter aufgenommen worden sei. Wohlwollend oder mit Ablehnung? Klingt fast, als hätte das Auftreten des Wolfsburgers für etwas mehr Drama gesorgt, als Elia uns zu diesem Zeitpunkt verraten darf? „Sagen wir mal so“, sagt der, „man versteht sich nicht mit jedem Menschen gleich gut.“

