Kultige Filmreihe: Star-Wars-Tag im Wolfsburger Planetarium

Möge die Macht mit den Wolfsburgern sein: Am Mittwoch, 4. Mai, feiert das Wolfsburger Planetarium gemeinsam mit zahlreichen Star-Wars-Fans auf der ganzen Welt den „Star Wars Day“ und damit die gleichnamigen Filme des legendären US-amerikanischen Regisseurs George Lucas.

Das Datum, der 4. Mai, ergibt sich aus einem Wortspiel und der Ähnlichkeit der englischen Aussprache des Datums (May the fourth) mit dem wohl berühmtesten Satz aus den Film-Trilogien: „May the force be with you!“ Und in diesem Jahr zelebriert Niedersachsens größtes Planetarium den inoffiziellen Feiertag auf ganz besondere Weise: Alle Besucherinnen und Besucher, die sich verkleiden, erhalten am „Star Wars Day“ um 18 Uhr kostenlosen Eintritt in die neue Musikshow „Space Tour“.

Die Wolfsburger Star-Wars-Fans müssen verkleidet kommen

Bedingung ist, dass sich Besucherinnen und Besucher als Figur oder Charakter eines Star-Wars-Films verkleiden müssen. „Dabei darf gerne auf die Inhalte des hauseigenen Kleiderschranks zurückgegriffen werden: Einfach den Bademantel zur Jedi-Robe umfunktionieren oder die Kopfhörer verschönern, um die zauberhaften Zöpfe von Prinzessin Leia zu imitieren“, erklärt Geschäftsführerin Eileen Pollex. Der Kreativität seien laut Pollex keine Grenzen gesetzt, so lange sich die Filmfigur tatsächlich erkennen lässt.

Achtung: Da der Eintritt kostenlos ist, können Tickets für die Veranstaltung ausnahmsweise nur reserviert werden. Über den Ticketshop des Planetariums unter www.planetarium-wolfsburg.de lässt sich eine „Zählkarte“ reservieren, aber auch telefonisch unter (05361) 8999320 oder per Email kann eine Karte reserviert werden. Besucherinnen und Besucher, die die Veranstaltung nicht verkleidet besuchen wollen, können ihre Eintrittskarte an der Abendkasse erwerben.

red

