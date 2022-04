Reggae, Bratwürste, Begegnungen am Wolfsburger Hallenbad

Blauer Himmel, angenehme 21 Grad Celsius – da füllten sich am Samstagnachmittag rasch Bänke und Liegestühle im Biergarten am Kulturzentrum Hallenbad bis auf den letzten Platz. Bratwurst und Getränke gab es, vor allem aber Begegnungen und Musik. So standen auch der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs und Kultur-Geschäftsbereichsleiter Andreas Meyer an den Ständen an. Ein Kommen und Gehen, ohne Maskenzwang, ohne Abstände. Freier Eintritt.

„Boxing Fox“ waren der Hauptact bei der Saison-Premiere des Biergartens am Hallenbad. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die Freiluftsaison eröffnete auf der Bühne Jonas Brannath aus Hessen. Im Biergarten aufzutreten, das ist wie Kaffeehausmusik. Nicht alle hören zu, die Musik ist Untermalung von Gesprächen, Hintergrund, aber immer präsent. Brannath trat solo auf, spielte auf der Gitarre und sang eigene Kompositionen, Folk-Pop mit Reggae-Einflüssen, sein und damit das Leben junger Leute reflektierende Texte, einfühlsam dargeboten. Gut eine Stunde lang.

Dann, nach der kurzen Ansprache von Hallenbad-Geschäftsführer Andreas Plate, legten „Boxing Fox“ los. Die Jungs aus unserer Region standen schon 2007, also vor 15 Jahren, auf der Hallenbad-Bühne, trennten sich und formierten sich wieder. „Und begleiten uns seit dem Eröffnungsjahr“, betonte Plate. Ihre Rhythmen sind tanzbar, zeigen Einflüsse von Ska, Reggae und Funk. Das kam an – an diesem lauen Frühlingsabend.

