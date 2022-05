VW-Bad Wolfsburg: Anschwimmen beim nettesten Bademeister

Endlich hat das Leben wieder einen Sinn. Diese Worte wählt Sabine Christians, als sie am Samstagmittag in das Wasser steigt. Das VW-Bad eröffnet in Wolfsburg die Freibadsaison – und viele Besucher macht das glücklich.„Ich versuche, jeden Tag zu schwimmen“, berichtet Christians, die sich erst einmal an das „kalte“ Wasser gewöhnen muss. Etwas mehr als 24 Grad warm ist es – und nach wenigen Bahnen haben sich die Schwimmer an die Temperatur gewöhnt. Christians selbst kennt das Freibad seit ihrer Kindheit.

Corona schlug aufs Gemüt

1500 Meter versucht sie zu schwimmen, eine Dreiviertelstunde ist sie unterwegs. „Die Freude ist unheimlich groß“, betont die Wolfsburgerin, die mit Badekappe, Brille und sogar Flossen unterwegs ist.Und eines wird schnell deutlich: Viele Besucher kennen sich. Sie grüßen oder umarmen sich sogar. „Etliche Leute habe ich auch erst im Laufe der Jahre hier kennengelernt“, berichtet die 62-Jährige, ehe sie ihre ersten Bahnen im Freibadjahr 2022 schwimmt. Bademeister Lutz Prosche geht derweil im VW-Bad in seine dritte Saison – und hat nach zwei Jahren schon Eindruck hinterlassen. „Das ist der netteste Bademeister überhaupt“, ruft eine Frau aus dem Becken. Prosche fühlt sich natürlich geschmeichelt, erklärt aber: „Wir haben hier ein tolles Team, das Zusammenarbeiten macht großen Spaß.“ Und erst recht nach den Corona-Jahren 2020 und 2021. Im vergangenen Jahr waren alle Bäder Wolfsburgs erst Mitte Mai eröffnet worden. Eine Registrierung war nötig, zu Beginn der Freibadsaison 2021 konnten die Besucher lediglich Zeitfenster buchen. Nicht so viele Gäste wie üblich konnten die Bäder zeitgleich nutzen.

„Jetzt ist alles wieder möglich“

„Wir konnten auch die Liegewiese nur zur Hälfte anbieten, die Sprungtürme durften nur von einer Person betreten werden. Fußball, Volleyball und Basketball durften nicht gespielt werden“, zählt der Bademeister einige weitere Pandemie-Regeln auf. „Jetzt ist alles wieder möglich“, freut sich Prosche. Nun hat auch die beliebte Wärmehalle wieder geöffnet, was die Besucher laut Prosche sehr freut. Die Sonnensegel auf der Anlage sind bereits erneuert worden, Duschvorhänge und Mülltonnen folgen im Laufe der Saison, berichtet der Bademeister, der sich hier und da mit den Gästen unterhält. Für ihn ist der Job eine Mischung aus „Polizist, Friseur und Hausmeister“. Als Polizist müsse er aufpassen, als Friseur käme er mit den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern ins Gespräch. Und als Hausmeister mähe er beispielsweise den Rasen.

Das Fallersleber Bad öffnet am 14. Mai

Eigentlich wäre übrigens in diesem Jahr das Freibad Fallersleben als Erstes mit dem Start an der Reihe gewesen. Doch die Sanierung der Wärmehalle dauert länger als gedacht und so öffnet Fallersleben am 14. Mai seine Tore. An diesem Tag Mitte Mai geht auch die Badesaison im Wasserpark Hehlingen los. Eine Woche später dann (21. Mai) fällt auch in Almke der Startschuss. Bis September soll die Freibadsaison gehen: So endet das Plantschen und Baden im VW-Bad am 4. September. Schluss ist an diesem Tag auch in Hehlingen. In Almke und Fallersleben besteht bis zum 18. September die Möglichkeit, sich abzukühlen.128 Tage hat Sabine Christians also Zeit zum regelmäßigen Bahnenziehen im VW-Bad. „Das Freibad ist meine zweite Heimat“, sagt die Wolfsburgerin glücklich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de