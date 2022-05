Mehrfache Brandstiftung in Wolfsburger Parkhaus Schillergalerie

Wolfsburg. Ein Stromkasten, Kabel und ein Mülleimer haben im Parkhaus Schillergalerie in Wolfsburg am Freitag gebrannt. Tags darauf brannte es erneut.

Im Parkhaus Schillergalerie in Wolfsburg brannte es am Wochenende gleich mehrfach.

Polizei und Feuerwehr sind am vergangenen Wochenende wiederholt in das Parkhaus Schillergalerie in Wolfsburg gerufen worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Freitagabend gegen 20.30 Uhr laut Polizei in einem Parkdeck einen brennenden Stromkasten und auf einem weiteren Parkdeck einen in Flammen stehenden Mülleimer entdeckt. Der Zeuge alarmierte umgehend die Feuerwehr, die wenige Minuten später vor Ort war und die Brände ablöschte.

Wohl Brandstiftung: Samstag erneuter Brand im Parkhaus Schillergalerie

Am Samstagabend wurden gegen 18.15 Uhr die Einsatzkräfte abermals von zwei aufmerksamen Zeugen alarmiert, als diese feststellten, dass Kabel in dem zum Parkhaus gehörenden Treppenhaus in Brand gesetzt wurden.

Auch hier hatte die Feuerwehr den Brand umgehend gelöscht. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und stellte im zweiten Fall fest, dass Gebäudeschaden entstanden ist. Wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohnern, oder Besuchern des Parkhauses verdächtige Personen aufgefallen sind und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

