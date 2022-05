Wolfsburg. Während IG Metall demonstrierte, hat sich ein alkoholisierter und verletzter Mann in Wolfsburg gegen Rettungskräfte gewehrt. Die Polizei rückte an.

Am Rande der 1. Mai-Feier der IG Metall Wolfsburg kam es zu einem Rettungseinsatz mit Gegenwehr.

Polizei Wolfsburg Bei Maikundgebung in Wolfsburg: Mann wehrt sich gegen Behandlung

Bei einem medizinischen Notfall in der Porschestraße hat sich ein Patient am Sonntagnachmittag gegen 14.05 Uhr dermaßen heftig gegen seine Behandlung, dass eine Rettungswagenbesatzung die Polizei um Unterstützung bitten musste.

Der Mann lag laut Polizei am frühen Sonntagnachmittag stark alkoholisiert und verletzt in der Nähe eines Baumes auf dem Rathausplatz, während zeitgleich die Maikundgebung stattfand.

Polizei muss Mann am Boden fixieren

Rettungskräfte wollten den Mann behandelt, was dieser jedoch nicht zuließ. Er schlug und trat um sich, so dass er durch die Rettungskräfte und die Polizei kurzfristig am Boden fixiert werden musste, um sich nicht weiter zu verletzen beziehungsweise andere Personen zu schützen. Im Anschluss wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

red

