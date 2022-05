Wolfsburg. In der Filiale am Berliner Ring läuft seit Mitte der Woche der Räumungsverkauf. Auch die Poststelle macht zu. Das sind die Gründe.

Staples muss die Filiale am Berliner Ring in Wolfsburg schließen. Der Räumungsverkauf läuft bereits.

Filiale schließt Staples schließt in Wolfsburg – Büromarkt startet Ausverkauf

Ob fürs Homeoffice oder für die Schule: Der Büromarkt Staples am Berliner Ring ist für viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger eine Anlaufstelle, wenn es um Radiergummis, Stifte und Co. geht. Doch das Geschäft muss bald schließen. Seit Mittwoch läuft ein Ausverkauf mit Rabatten. An den Schaufenstern hängen bereits mehrere Schilder mit der Aufschrift „Alles muss raus“.

Die Filiale in der VW-Stadt ist eine von deutschlandweit 50, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Mitte Februar stellte der Hamburger Büroartikelhändler OfficeCentre GmbH, zu dem die Staples-Märkte gehören, einen Insolvenzantrag. „Ein Investor, der in der Lage ist, den Geschäftsbetrieb der auf den Verkauf von Büroartikeln spezialisierten Gesellschaft langfristig fortzuführen, konnte trotz intensiver Suche nicht gefunden werden“, teilte Insolvenzverwalter Sven-Holger Undritz am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bundesweit 700 Mitarbeiter sind von Schließung betroffen

Mehr als 120 potenzielle Erwerber seien angesprochen worden, bis zur vorigen Woche habe es Verhandlungen gegeben. „Ich bedauere sehr, dass wir keinen Investor für das Unternehmen begeistern konnten“, sagte Undritz. Ein Grund dafür seien „dringend benötigte Investitionen für eine Neuausrichtung am Markt“. Das Unternehmen war nach früheren Angaben des Insolvenzverwalters der größte stationäre Einzelhändler für Büroartikel in Deutschland. Bundesweit 700 Mitarbeiter stehen jetzt vor dem Nichts.

Auch Postfiliale macht zu

Wie lange der Markt in Wolfsburg noch geöffnet hat, ist noch nicht bekannt. Der Internet-Shop des Unternehmens ist bereits seit dem 29. April geschlossen. Gutscheine können Kunden laut Angaben auf der Webseite des Unternehmens bis Ende Juni einlösen. „Nicht genutztes Guthaben kann nicht erstattet werden und verfällt“, heißt es dort. In dem Markt befindet sich auch eine Postfiliale. Voraussichtlich bis zum 30. Mai sollen Kundinnen und Kunden dort noch Briefe aufgeben und Pakete abholen.

