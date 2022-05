Wolfsburg: Zwei 17-jährige Diebe prügeln sich mit der Security

Eine „handfeste Prügelei“, so Wolfsburgs Polizei, haben sich zwei 17-Jährige am Donnerstag mit dem Sicherheitspersonal in den Designer Outlets in der Straße An der Vorburg geliefert. Bei der körperlichen Auseinandersetzung zogen sich Täter wie Opfer leichte Verletzungen zu.

Nachmittags gegen 16 Uhr wurden Security-Mitarbeiter eines Sportgeschäfts informiert, dass zwei unbekannte Männer sich auffällig in dem Laden verhielten und eventuell einen Diebstahl planten. Als die beiden 17-Jährigen bemerkten, dass sie von der Security beobachtet wurden, verließen sie den Store.

Beim Stehlen erwischt: 17-Jähriger prügelt „wie wild“ auf Security-Mitarbeiter ein

Trotzdem beobachteten die Mitarbeiter, wie die beiden Minderjährigen in einem anderen Geschäft eine Tasche stahlen. Sie sprachen die Täter an – woraufhin „einer der beiden auf die Security-Mitarbeiter losging und wie wild auf beide einprügelte“. Der zweite Täter flüchtete zunächst, berichtet Wolfsburgs Polizei. „Die körperliche Auseinandersetzung endete in einem Geschäft, wo die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes letztendlich den wild um sich schlagenden Mann festhalten konnten.“

Der zunächst flüchtige Täter kehrte kurz zurück, um seinem Kumpan zu helfen, und griff einen Sicherheitsdienstmitarbeiter an – floh danach jedoch abermals. Die alarmierte Polizei war wenige Minuten später mit mehreren Streifenwagen vor Ort und nahm den festgehaltenen Täter vorläufig fest. Auch der zweite Täter kehrte zurück und wurde in Gewahrsam genommen. Beim Durchsuchen der Festgenommenen fanden die Beamten bei einem Täter Diebstahlwerkzeug. Auf der Dienststelle kam heraus, dass die 17-Jährigen zwei polizeibekannte Jugendliche aus Bremen sind.

Ein Täter randaliert im Wolfsburger Klinikum – der andere kehrt erneut zum Einkaufscenter zurück

Doch auf der Dienststelle war der Fall noch nicht abgehandelt, wie aus der Polizei-Mitteilung hervorgeht: Einer der Jugendlichen klagte über gesundheitliche Probleme und kam zunächst ins Klinikum. „Doch auch hier schien er sich nicht beruhigen zu wollen. Nachdem er im Klinikum anfing, herumzuschreien und körperlich aggressiv zu werden, wurde er nach Rücksprache mit dem Jugendamt in eine Fachklinik überstellt“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge.

Der zweite Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. „Der Weg führte ihn aber schnurstracks wieder in das unweit entfernte Einkaufscenter, wo er abermals durch aggressives Verhalten auffällig war und von der Polizei einen Platzverweis erhielt, dem er dann auch endlich nachkam.“

Gegen beide 17-Jährige leitete die Polizei jeweils ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de