ÖPNV in Wolfsburg 9-Euro-Ticket: Was Fahrgäste in Wolfsburg wissen müssen

Die Pläne für das 9-Euro-Ticket nehmen weiter Gestalt an. Für 9 Euro im Monat sollen Fahrgäste im Sommer mit dem ÖPNV durch Deutschland reisen können.

Wenn der Bundesrat zustimmt, ist das Angebot von Juni bis August bundesweit erhältlich. Die Entscheidung fällt final am 20. Mai.

Hier finden Sie alle Infos zum Verkaufsstart in Wolfsburg, zu den Verkaufsstellen im Stadtgebiet und zu den Regeln.

Die Vorbereitungen laufen bereits: Um Bürger an der Zapfsäule zu entlasten, will der Bund im Sommer ein 9-Euro-Ticket einführen, mit dem Fahrgäste deutschlandweit unbegrenzt alle Busse, Straßen-, S- und U-Bahnen sowie Züge des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs nutzen können.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn der Bundesrat am 20. Mai zustimmt, gilt das Angebot ab 1. Juni drei Monate für den gesamten deutschen Nah- und Regionalverkehr. Wir haben für Sie alle wichtigen Fakten zusammengetragen. Hier finden Sie Informationen zum Verkaufsstart in Wolfsburg, den Verkaufsstellen im Stadtgebiet und zur Gültigkeit:

Wer kann das 9-Euro-Ticket kaufen?

Jeder in Deutschland kann das 9-Euro-Ticket kaufen und unbegrenzt nutzen. Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos. Kinder ab 6 Jahren müssen genauso wie Erwachsene ein Ticket erwerben. Wichtig: Das Ticket ist nicht übertragbar.

Wie lange gilt das 9-Euro-Ticket?

Die Tickets sollen für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August gelten. Jedes 9-Euro-Ticket ist jeweils für einen Kalendermonat gültig – für drei Monate würden also 27 Euro fällig. Die Bindung an die Kalendermonate bedeutet auch, dass es nicht möglich sein wird, Fahrkarten für einen monatsübergreifenden Zeitraum – etwa vom 15. Juni bis 15. Juli – zu kaufen.

Wann und wo gibt es das 9-Euro-Ticket in Wolfsburg?

Das 9-Euro-Ticket wird voraussichtlich ab dem 20. Mai bei der WVG erhältlich sein. Fahrgäste können es an den Vorverkaufsstellen, bei den Fahrerinnen und Fahrern der Busse sowie an den Fahrscheinautomaten an den Bahnhöfen kaufen.

Außerdem soll es als Handy-Ticket in der WVG-App erhältlich sein. Außerdem soll für den Verkauf eine bundesweite Online-Plattform der Verkehrsunternehmen geschaffen werden. Das gab der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) bekannt.

Vorverkaufsstellen der WVG in Wolfsburg:

Stadtmitte: WVG-Info-Shop, Porschestraße 2, 38440 Wolfsburg

Stadtmitte: Nordkopf Tower, Heßlinger Straße 1-5, 38440 Wolfsburg

Stadtmitte: Konzertkasse Wolfsburg, Porschestraße 22 - 24, 38440 Wolfsburg

Stadtmitte: Tourist Information im Wolfsburg Store, Willy-Brandt-Platz 4, 38440 Wolfsburg

Detmerode: Kiosk Harissa, Theodor-Heuss-Str. 99, 38444 Wolfsburg

Eichelkamp: Tabakwaren Thomas Trenkner, Dunantplatz 4, 38440 Wolfsburg

Fallersleben: Geschenke & Mehr, Mozartstraße 18, 38442 Wolfsburg

Fallersleben: Kiosk „Kleiner Laden“, Hopfengarten 1b, 38442 Wolfsburg

Heinenkamp: Tabak & Presse, Brandgehaege 9, 38444 Wolfsburg

Sülfeld: Sülfelder Laden, Dorfstraße 18, 38442 Wolfsburg

Teichbreite: Jonas KG Tabak & Geschenke, Allerstraße 1, 38448 Wolfsburg

Tiergartenbreite: Kiosk Fursan Jomma, Schulenburgallee 50, 38448 Wolfsburg

Tiergartenbreite: Vespermann Schreibwaren, Hansaplatz 5, 38448 Wolfsburg

Vorsfelde: Tabak-City, Lange Straße 6, 38448 Wolfsburg

Vorsfelde: Tabakwaren Thomas Trenkner, Meinstraße 109, 38448 Wolfsburg

Vorsfelde: Kiosk Krause, Mühlenweg 33, 38448 Wolfsburg

Westhagen: Kiosk Fursan Jomma, Dresdener Ring 115, 38444 Wolfsburg

Wo ist das 9-Euro-Ticket gültig?

Die Tickets sollen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ganz Deutschland gelten. Für 9 Euro pro Monat kann jeder alle Busse, Bahnen und Züge des Nah- und Regionalverkehrs Belieben nutzen. Ausgenommen ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn – also zum Beispiel ICE- oder IC-Züge, aber auch private Anbieter. Lesen Sie hier, wo das Angebot nicht gilt.

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket ein Fahrrad mitnehmen?

Nein, Fahrräder dürfen nicht kostenlos mitgenommen werden. „Hierzu wird eine Erweiterungskarte notwendig sein“, erklärt WVG-Sprecherin Petra Buerke auf Anfrage.

Gilt das Angebot auch für den Anrufbus?

Ja, das Angebot gilt auch für den Anruf-Bus. Der Anrufbus bringt Fahrgäste von Freitag auf Samstag zwischen 20 Uhr und 5 Uhr und Samstag auf Sonntag zwischen 20 Uhr und 8 Uhr auf Wunsch von jeder beliebigen Haltestelle bis zum Wunschziel im Stadtgebiet. „Es gilt aber weiterhin der Komfortzuschlag von 1 Euro“, teilt WVG-Sprecherin Petra Buerke mit. Weitere Informationen zum Anrufbus gibt es hier.

Lesen Sie zum 9-Euro-Ticket auch:

Welche Regelungen gelten für Abonnenten?

Alle Fahrgäste, die für den Zeitraum von Juni bis August Dauerkarten oder Abonnements besitzen, die deutlich teurer als 9 Euro sind, sollen den Differenzbetrag ausgeglichen erhalten. Laut VRB müssen diese Kunden dafür selbst nichts unternehmen.

„Für alle Abonnenten wird der monatliche Abo-Preis für den Zeitraum von Juni bis August 2022 automatisch auf 9 Euro angepasst“, teilt der Verkehrsverbund mit. Es werde dann nur der verringerte Betrag abgebucht. Die bereits zugesandten Abo-Karten behalten demnach ihre Gültigkeit, neue Tickets werden nicht verschickt.

Gelten die Regeln für Abo-Tickets weiter?

Wer eine Abokarte besitzt, die zusätzliche Leistungen beinhaltet, für den gelten diese Leistungen weiterhin – allerdings nur im Gültigkeitsgebiet des VRB. Dies betrifft etwa Mitnahmeregelungen. „So können Inhaber eines Plus- oder Job-Abos bei Fahrten in den auf der Abo-Karte eingetragenen Tarifzonenwerktags ab 19 Uhr sowie am Wochenende und an niedersächsischen Feiertagen einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder zwischen 6 und 14 Jahre oder anstelle eines Erwachsenen ein Fahrrad kostenfrei mitnehmen.“

Bei Fahrten im VRB-Verbundgebiet, zu dem auch das Wolfsburger Stadtgebiet gehört, können Hunde kostenfrei mitgenommen werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de