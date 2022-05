Wolfsburg. Die hohen Kosten treffen auch Eiscafés in Wolfsburg. Manche halten die Preise aber. Welche neuen Sorten es gibt und was die Kugel Eis kostet.

Awaz Youssef serviert Spaghetti-Eis und frische Getränke in der Eisdiele Roma in der Porschestraße.

Eisdielen in Wolfsburg Bis zu 1,50 Euro pro Kugel: Eisdielen in Wolfsburg erhöhen Preise

Zum Teil 10 bis 20 Cent teurer ist eine Kugel Eis in dieser Saison gegenüber 2021, manche Eisdielen halten aber die Vorjahrespreise. Dem Start in die Saison tat das keinen Abbruch, denn Anfang Mai gab Petrus sein Bestes: Bei strahlend blauem Himmel, Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad sind die Terrassen der Eiscafés in der Fußgängerzone, in Fallersleben und in Vorsfelde voll besetzt und an den Tresen bilden sich lange Schlangen. Wir haben uns umgehört: Gibt es neue Trendsbei den Eissorten? Wie tief müssen die Wolfsburger für eine Kugel Eis in diesem Sommer in die Tasche greifen?

Eisdielen-Inhaber: „Uns sind die Hände gebunden“

Hat im Eis Café San Marco in Fallersleben die Kugel im Jahr 2021 noch 1,30 Euro gekostet, müssen derzeit 1,40 Euro pro Kugel bezahlt werden. Ab Juni werden es sogar 1,50 Euro sein. „Wir bedauern diesen Preisanstieg sehr. Aber uns sind die Hände gebunden. Sämtliche Produkte zur Eisherstellung wie Milch, Sahne und Zucker haben sich horrende verteuert“, bedauert Geschäftsführer Tancredi Mortandello. Derzeit läuft in der Marktstraße die Maschine zur Eisherstellung zwischen sechs und acht Stunden am Tag.

Massimiliano Bizzaro arbeitet im Eiscafé San Marco in Fallersleben. Foto: Helge Landmann / regios24

„Wir verwenden noch die alten Traditionsrezepte von meinem Schwiegervater, der diese wiederum von seinem Schwiegervater hat“, verrät Mortandello. Neben den Klassikern wie Schokolade, Vanille, Stracciatella und Erdbeere haben die Hoffmannstädter auch so ausgefallene Sorten wie Ferrero Rocher, Duplo und „Mozart“ – bestehend aus Marzipan mit einer Glasur aus Pistazien – im Programm. „Und wenn es richtig heiß ist, stellen wir unser Limoncello-Sorbet wieder her, das ist ohne Alkohol und sehr erfrischend und deshalb auch für Kinder geeignet“, erklärt Mortandello.

30 bis 40 Prozent Preissteigerung bei Molkereiprodukten

Auch im Eiscafé Roma in der Wolfsburger Innenstadt sind die Preise gestiegen, laut Geschäftsführer Simion Adrian um 10 bis 15 Prozent: Eine Eiskugel kostet jetzt 1,50 Euro. „Und es kann sein, dass der Preis noch weiter in die Höhe steigt. Denn sämtliche Kosten, von den Molkereiprodukten bis hin zu den Energiekosten, sind um 30 bis 40 Prozent gestiegen“, erläutert der Café-Betreiber.

Derzeit hat er mit „Whisky-Cream“ eine neue Sorte im Angebot, es sollen aber von Mai bis Juni jede Woche eine weitere, neue Sorte dazu kommen. In Planung ist „Cassata“, angelehnt an die italienische Schichttorte aus Sizilien gleichen namens mit Marzipan und Zitronenschale. Zudem soll die Offerte an Kindereis ausgebaut werden – und zwar in Anlehnung an Kinder Bueno und Kinder Pinguí.

Beim Eiscafé Isolabella, welches in der Westerstraße in Fallersleben und am Detmeroder Markt beheimatet ist, sind die Preise gegenüber dem Vorjahr gleich: Hier kostet die Kugel nach wie vor 1,20 Euro. „Und das wird so bleiben“, verspricht Rita Anastasi, Geschäftsführerin des Fallersleber Cafés. Denn, wer neue Preise einführt, muss auch neue Eiskarten drucken und das soll erst im nächsten Jahr geschehen. Bis dahin gehen weiterhin die beliebten Sorten „Cookies“ und „Snickers“ über den Tresen. Weil „Joghurt-Pfirsich“ der Renner des Jahres 2021 war, wird es in diesem Sommer wohl eine Wiederauflage geben.

Auch Eis-Becher werden teils teurer

Mit neuen Sorten sind die Eisdielen in Wolfsburg in die neue Saison gestartet. Foto: Helge Landmann / regios24

Stabile Preise bei den Eiskugeln meldet auch Sandro Levis, der die Eisdielen in Vorsfelde in der Langen Straße 34 und ab Montag auch das Eiscafé auf dem Hansaplatz betreibt. „Wir haben vorausschauend unsere Waren eingekauft und gut kalkuliert, so dass die Kugel Eis in beiden Läden in diesem Jahr – wie im Vorjahr auch – bei 1,20 Euro liegt. Daran wird sich bis 2023 auch nichts ändern“, verspricht der Geschäftsinhaber.

Lediglich die Preise für die Eis-Becher hat Levis zwischen 30 und 50 Cent pro Becher angehoben. Ganz neu bietet der Gastronom die Sorten „Raffaello“ mit Kokos-Mandel-Geschmack und „al veleno“ in Deutsch „Gifteis“ bestehend aus einer Basis mit Eierlikör durchzogen von Kaffee-Sirup und verfeinert mit Keks-Bröseln an. Im Sommer kommen dann noch die erfrischenden Sorten „Wassermelone“ und „Blutorange“ dazu.

Autostadt verzichtet auf Preiserhöhungen beim Eis

Die Autostadt verzichtet dieses Jahr (noch) auf Preiserhöhungen: Aktuell gibt es in „Das Brot“, in der „Lagune“, im „Amano“, im Café „Erste Sahne“ und in Kürze auch im „Mondo Italiano“ sowie im „Beefclub“ Eisspezialitäten: Die Gäste dürfen sich auf monatlich wechselndes Aktionseis freuen – im Mai ist es Joghurt, Rhabarber, Heidesamt sowie das Softeis Rhabarber-Himbeere, das sogar vegan ist.

