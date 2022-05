Aktionswoche zur Geburt – Experten beraten in Wolfsburg

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Wolfsburger Netzwerk Frühe Hilfen an der Weltwoche der Geburt. Vom 16. bis zum 20. Mai finden Aktionen und Veranstaltungen in Wolfsburg statt, die über Themen rund um die Geburt informieren und diese besondere Zeit in den Fokus rücken, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Das Netzwerk Frühe Hilfen ist ein Zusammenschluss aller Akteure, deren Angebote sich an Eltern von der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag des Kindes richten.

Beratung, Hilfe und Unterstützung für Eltern

Zum Start der Aktionswoche stellt das Netzwerk Frühe Hilfen sich und seine Angebote bei der Auftaktveranstaltung der Weltwoche der Geburt im Föhrenkrug vor. In der Aktionswoche selbst reicht das Programm des Netzwerks Frühe Hilfen von Kurs- und Freizeitangeboten über Informationsveranstaltungen bis Gesprächsrunden rund um die Geburt und die erste Zeit mit dem Baby. Aber auch Themen, bei denen Eltern Beratung, Hilfe und Unterstützung benötigen, werden beleuchtet – ebenso wie die Begleitung von Eltern in schweren und traurigen Situationen.

Für Wolfsburger Familien greifen die Hilfen zur Erziehung

„Viele Angebote des Netzwerks Frühe Hilfen sind an die Kinder- und Familienzentren angebunden, die für werdende und junge Eltern auch als direkter Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, so Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend.

Das gesamte Programm der Weltwoche der Geburt und viele weitere Informationen rund um die Aktionswoche und das Netzwerk Frühe Hilfen gibt es auf wolfsburg.de/weltgeburtswoche.

red

