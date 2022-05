Verfolgungsfahrt durch Wolfsburg – Polizei stoppt 30-Jährigen

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Autofahrer bemerkt, der die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rothenfelder Straße befuhr. Da der polizeibekannte Mann in der Vergangenheit bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle. Trotz eindeutiger Anhaltesignale kam der 30-jährige Wolfsburger der Aufforderung nicht nach und erhöhte die Geschwindigkeit, um vor dem Streifenwagen zu fliehen. Die Fahrt führte über den Berliner Ring, Allerpark, Schulenburgallee, Allerstraße auf die Landesstraße 290 in Richtung Wendschott.

Dabei missachtete er mehrfach Überholverbote und Rechts-vor-Links-Regelungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde andere Verkehrsteilnehmer dabei nicht gefährdet. Im Bereich der Landesstraße 290 verloren die Beamten, die aufgrund der bekannten Identität und der Fahrweise die Verfolgung umsichtig aufnahmen, den Mann zunächst aus den Augen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug im Lüneburger Ring in Vorsfelde verschlossen abgestellt aufgefunden werden. Gegen den Fahrer wurden verschiedene Anzeigen sowie eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Inwieweit die eigentliche Mieterin des Fahrzeug strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden muss, wird derzeit ermittelt.

Folgende Nachrichten aus Wolfsburg können Sie interessieren:

Polizei Wolfsburg findet bei 23-Jährigem zwei gestohlene E-Bikes

Bei einer Kontrolle am Dienstagvormittag hat die Polizei bei einem 23-jährigen Mann aus Wolfsburg zwei im Dezember 2021 gestohlene Pedelecs entdeckt. Zunächst stoppten die Beamten laut Mitteilung den Mann auf der Heinrich-Nordhoff-Straße. Dabei stellte sich heraus, dass das von ihm benutzte Pedelec im Dezember in Fallersleben gestohlen worden war.

Der Mann konnte sich nicht ausweisen, so dass seine Personalien bei ihm zu Hause überprüft werden mussten. Dort fiel den eingesetzten Beamten ein weiteres, ebenfalls als gestohlen gemeldetes Pedelec auf. Die Zweiräder wurden sichergestellt. Der Wolfsburger gab an, die Fahrräder günstig gekauft zu haben. Einen Beleg dafür hatte er nicht. Gegen den Mann wurde nun zunächst ein Verfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

Unbekannte stehlen VW Touran in Kreuzheide

Einen blauen VW Touran haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Böcklinstraße entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen 15 Jahre alten Touran am Dienstagabend gegen 19 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 3500 Euro belaufen. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Pkw-Diebstahl an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de