Autostadt Wolfsburg feiert 22. Geburtstag mit einer langen Nacht

Die Autostadt Wolfsburg feiert am 28. Mai ihren Geburtstag mit einer langen Nacht.

Die Autostadt feiert ihren 22. Geburtstag – das wird am Samstag, 28. Mai, ausgiebig mit einer langen Nacht und vielen Überraschungen gefeiert. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf insgesamt 22 Shows auf 22 Bühnen an verschiedenen Orten des Themenparks freuen – los geht es ab 18 Uhr.

Zusätzlich gibt es in den Autostadt Restaurants, die zur „langen Nacht“ alle geöffnet sind, einen Geburtstagscocktail. Das „Lange-Nacht-Abendticket“ ist ab sofort im Ticketshop der Autostadt erhältlich – am 28. Mai kann es ab 17 Uhr für 10 Euro auch am Welcome-Desk auf der Piazza erworben werden.

Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert, Geschäftsführung der Autostadt: „Jeder einzelne Gast trug in den vergangenen 22 Jahren zum Erfolg der Autostadt bei. Ebenso die Autostadt Familie, die mit viel Herzblut jeden Tag zu einem Erlebnis für unsere Besucherinnen und Besucher werden lässt. Dafür möchten wir ‚danke‘ sagen und versprechen mit facettenreichen Künstlerinnen und Künstlern – darunter auch viele internationale Highlights – eine unvergessliche Nacht.“

Autostadt feiert Geburtstag mit 22 Shows auf 22 Bühnen

Die Pavillons, das Konzern-Forum, das Zeithaus, das Kunden-Center sowie der Piazza-Vorplatz und einige Restaurants: Musik-Acts, Comedy, Artistik und Walking Acts sorgen von 18 bis 23 Uhr für ein Erlebnis für die ganze Familie.

Sportlich wird es dabei mit dem früheren BMX Weltmeister Rob Alton und magisch mit dem Magier und Influenzer Alexander Straub. Gäste sind eingeladen, sich auch von Paul Morocco Olé!, den „Königen der musikalischen Comedy“ oder Robert Kreis, der mit Chansons im Stil der 1920er und 30er Jahre begeistert, sowie allen weiteren Künstlerinnen und Künstlern überraschen zu lassen.

Ausblick: Sommer in der Autostadt startet am 14. Juli 2022

Die Autostadt gibt auch einen Ausblick auf das Sommer-Programm: Vom 14. Juli bis zum 28. August bietet die Autostadt von Mittwoch bis Samstag ein aufregendes Showprogramm mit den beliebtesten Stars der deutschen Kabarett- und Comedywelt. Der Vorverkauf startet am 24. Mai 2022.

Die Autostadt kann täglich mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden. Alle Gäste werden gebeten, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten – sie können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.

